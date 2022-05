Unión hizo su trabajo y habrá tercer juego

Era un partido difícil, con la presión de tener la obligación de ganar, y Unión estuvo a la altura. Con un buen trabajo colectivo, con la conducción de Cadillac y un trabajo defensivo acorde a la instancia, derrotó por 81 a 70 a Racing de Avellaneda, igualó 1 a 1 la serie de playoffs del segundo repechaje de la Liga Federal de Básquet, y el sábado a las 21.30 dirimirán el pasaje a la próxima instancia en el choque decisivo, otra vez en "El Quincho" de la calle 9 de Julio.

Era importante ver cómo respondía el "celeste" a la derrota de visitante, y ni se sintió. Lejos de sentir la presión, se motivó por el clima que le puso su gente, tuvo un jugador número "6" en la tribuna y le permitió marcar una buena ventaja (15 puntos) en el cuarto inicial, hasta terminar diez arriba (27-17), con una pequeña reacción de la visita. En el segundo chico, mejoró mucho el trabajo defensivo de la "academia" y se volvió a meter en partido. Unión no encontró el gol y llegó al vestuario apenas con tres de ventaja: 38-35.

Lejos de desesperarse, el "celeste" volvió a las fuentes, puso la pelota en las manos de Cadillac y el base no sólo condujo, sino que también tomó protagonismo en el goleo, Más allá de que no logró quebrarlo en el tercero (58-54), tuvo la lucidez necesaria para no fallar en el cuarto final, Tomás Quinteros fue determinante en defensa y ataque, y encaminó un triunfo necesario para seguir en carrera y llevar la definición a un tercer juego que se espera apasionante, el sábado a las 21.30.

Síntesis

Unión (81): Cadillac 19, Villalon 10, Varas 6, Herrero 9 y Bellozas 14 (FI); Castellani 5, Quinteros 18 y Barrionuevo 0. DT: Ezequiel Santiago Medina.

Racing de Avellaneda (70): Bello 7, Toledo 23, Pérez 6, Núñez 23 y Fernández 0 (FI); Mohnen Vitabar 4, Fabiano 4, Caamaño 2, Ogallar 1 y Maza 0. DT: Fernando Rosanova.

Parciales: 27-17, 38-35 y 58-54.

Árbitros: Alejandro Chantiri-Nicolás Larrasolo.

Estadio: “El Quincho”.