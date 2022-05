Unión enfrentará a Pico Football Club, con desventaja de localía

Con todos los cruces terminados, Unión conoce a su próximo rival y se prepara para una difícil serie de playoffs. Enfrente tendrá a Pico Football Club de La Pampa, que fue el "uno" en la Zona Sur y el primer partido será el jueves en "El Quincho", por lo que esta vez, tendrá desventaja de localía.

Luego de dejar en el camino a Racing de Avellaneda, no tiene mucho tiempo para festejar y, rápidamente, se tuvo que poner a analizar a su nuevo rival, un equipo fuerte, con historia basquetbolística, que viene haciendo una muy buena temporada y tiene los mismos intereses. No tener ventaja de localía no es un dato menor, ya que ante la "academia", el calor del gimnasio de la calle 9 de Julio se hizo sentir, y su rival también inclinó la balanza en la serie frente a Biguá, en un colmado estadio "Parque Ángel Larrea".

El choque inaugural será el jueves en Mar del Plata, el segundo partido se disputará el jueves en Pico y, de ser necesario, el tercer y decisivo cruce será el lunes, también en La Pampa.