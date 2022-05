Uthgra: “Algo cambió, hoy el trabajador está bien representado”

Hace sólo 5 meses, con la temporada iniciándose, Uthgra Mar del Plata afrontó el cambio en su conducción. Pablo Santín asumió como secretario general junto a un equipo de trabajadores y trabajadoras y prometió, tras ganar la elección, un cambio de lógica en la seccional y “poner al sindicato al servicio de los hoteleros y gastronómicos”.

Hoy, a modo de balance, el dirigente gremial evaluó el que durante este tiempo “algo cambió: hoy se defienden los puestos de trabajo y los derechos laborales”.

Santín reconoce que “aún hay mucho por hacer, aprender y cambiar”, pero el dirigente que hace menos de medio año se hizo cargo de una de las seccionales más importantes del país, remarcó “el compromiso y la sensibilidad de todo el equipo y el personal de Uthgra para tirar para el mismo lado”.

A su vez, señaló que “fruto de esa unidad” y de una renovación de la mirada sindical, “hoy las y los hoteleros y gastronómicos están bien representados y representadas”.

La actual conducción del sindicato -la primera con 50% de cupo femenino- puso inicialmente el foco en la informalidad. Horas después de asumir, desplegó regularmente operativos de inspección laboral y fue en busca de revertir los “históricos y elevados índices de trabajo en negro”, sobre todo en la gastronomía.

En plena temporada denunció ante la justicia y los medios de comunicación la “altísima” informalidad laboral en varios sectores. Tras ello, se lograron las primeras efectivizaciones en varios establecimientos. “Se sigue trabajando en esa línea, con inspecciones periódicas”, contó Santín.

“No hay lugar para la informalidad. Vamos y controlamos que el personal esté dentro de lo que marca el convenio colectivo de trabajo, con todo en regla, y cuando eso no ocurre intervenimos para revertirlo. Es un cambio de lógica que no puede tener excepciones: si tenés un café, un restaurante, una cervecería, un hotel… a la gente tenés que tenerla en blanco, respetarle los francos y pagarle lo que corresponde, son derechos adquiridos por ley, no se negocia”, reflexionó el secretario general.

En estos meses, el dirigente lidió con varios conflictos en algunos establecimientos. De acuerdo al caso, se llevaron a cabo audiencias en el Ministerio de Trabajo que, en general, “salieron a favor del trabajador gracias al accionar de Uthgra”.

Mencionó, a modo de ejemplo, la protesta frente a un hotel que intentó despedir sin causa a una trabajadora embarazada. “Se repudió el accionar del hotel, se revirtió la desvinculación y la mujer fue reincorporada como correspondía”, dijo.

“Estamos para defender al trabajador. Acá hay empresarios, no todos, que creen que echar personas es cuestión de plata. Ya no es así, no puede ser así, no todo se arregla con dinero. No hay rencores con nadie, pero no hay indemnización que cubra la angustia de quedarse sin trabajo y eso nosotros lo entendemos porque escuchamos y atendemos a la gente, y actuamos en defensa de cada puesto de trabajo cuando se genera un conflicto”, aseguró Santín, quien además remarcó que en estos meses se desarrollaron elecciones de delegados gremiales en múltiples locales gastronómicos y hoteles de Mar del Plata. “Son un nexo fundamental”, dijo.

Por otro lado, Uthgra Mar del Plata llevó a cabo una serie de intervenciones con el objetivo de ampliar servicios para afiliados y afiliadas. El primer paso fue el reacondicionamiento del Centro Recreativo; actualmente se encuentra en obra la sede de la Seccional, en San Luis y Gascón, donde se remodelan acceso, instalaciones de distintas áreas y consultorios médicos para “darle una mejor calidad de atención al trabajador”.

Santín destacó la unidad entre los trabajadores de Uthgra.

Asimismo, Santín firmó decenas de convenios para favorecer a trabajadores y trabajadoras en materia de salud, seguridad, educación, recreación, deporte, transporte y viajes, entre otros.

“Promovimos acuerdos que son muy valorados. Uthgra hoy está plenamente integrado a la comunidad marplatense, con empresas e instituciones de la ciudad con quienes afianzamos un vínculo de cooperación que beneficia a todos nuestros afiliados y afiliadas con enormes descuentos que alivian el bolsillo en estos tiempos”, remarcó.

“Esto recién empieza, hay mucho por hacer y mejorar”, advirtió el dirigente. Si bien contó que también “hubo cambios en la obra social”, admitió que “ese es uno de los puntos en los que todavía falta trabajar, más que nada debido a la burocracia que existe” y que buscan “aliviar”.

“Se han aplicado cambios en la obra social y estamos trabajando y aportando día a día lo mejor de nosotros para que Osuthgra sea de excelencia gracias al acompañamiento de la Uthgra Central; tenemos claro ahí falta profundizar la transformación que estamos encarando pero se trabaja para mejorar y pronto habrá importantes novedades en ese sentido”, dijo el secretario general.

“Llevamos solo 5 meses al frente de Uthgra Mar del Plata y gracias al equipo de la conducción y a todo el personal, que le pone empeño, laburo y corazón, algo cambió. Esto sigue con más derechos, con más trabajo, con más servicios y mayor representación gremial, es lo que un dirigente y un sindicato deben hacer; es lo que estamos haciendo todos los días desde que asumimos”, completó Santín.