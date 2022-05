Instagram le suspendió la cuenta a Flor Peña: "El culo molesta más que ser nazi en este país"

La conductora y actriz Florencia Peña se mostró molesta en su programa "La P*ta Ama" por la decisión que tomo la red social Instagram de suspenderle su cuenta. Si bien no detalló los motivos por los cuales le bajaron su perfil, la actriz que dio vida a Moni Argento dio a atender que se debía a las fotos que subía allí.

“Solamente a una p*ta ama le pueden suspender el instagram con 6 palos de seguidores”. Así arrancó la ex "Casados con hijos" su monólogo. “¿Les digo una cosa? Si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, continuó furiosa.

En ese marco, Flor Peña recordó la denuncia recibida por parte de la diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, por contenidos “procaces, de contenido sexual, groseros y soeces” en su programa. “Ya fui denunciada por incitar a la felación, por haber dicho ‘mamámela’... Y les quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo, por si quieren seguir haciendo denuncias”, retrucó.

“Yo pensé que estábamos un poco deconstruidos, que estábamos un poco más libres. Yo ya venía con abstinencia de incitar a felar y ahora estoy con abstinencia de subir fotos en culo ¿Soy el único culo de Instagram? ¿Soy las únicas tetas del Instagram?”, reflexionó la actriz.