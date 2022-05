Con el once "de memoria", Aldosivi sumó minutos y goles ante Banfield

Pese a la incertidumbre que ronda con algunos nombres importantes de su plantel de cara al futuro, Aldosivi disputó este feriado de 25 de mayo un amistoso ante Banfield -de la Liga Marplatense de Fútbol- con los mismos once que logró clasificar a cuartos de final de la Copa de la Liga. El conjunto de Martín Palermo afianza su pretemporada de cara al inicio del nuevo torneo, pautado para el fin de semana del 5 de junio.

En su predio deportivo de Punta Mogotes, el "Tiburón" se impuso por 4 a 0 ante el "Taladro" (que hoy festeja 81 años de su fundación). El goleador Martín Cauteruccio (2), Braian Martínez y Edwin Mosquera anotaron los goles luego de dos tiempos de 30 minutos.

Aldosivi formó con: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini y Fernando Román; Braian Martínez, Matías Morello, Marcelo Meli; Edwin Mosquera; Santiago Silva (ST Tomás Martínez) y Cauteruccio.

Por su parte, Banfield, dirigido por Luis Nicoletti y que lidera la zona 1 del torneo local, alineó a: Emanuel Salvini; Agustín Maffioni, Santiago Vázquez, Rodrigo Lozcalzo, Gonzalo Azaro; Nicolás Jara, Leandro Parra, Sergio Chacano; Sebastián Chávez, Fernando Guiñazú; Leandro Monges.

Luego se jugó un segundo partido, en un tiempo de 45 minutos. Allí, Aldosivi derrotó a Banfield por 3 a 0, con goles de Facundo De La Vega y Manuel Panaro. El equipo de Palermo formó con: Agustín Lastra; Joaquín Indacoechea, Patricio Boolsen, Marcos Miers, Santiago Laquidain; Francisco Cerro, Leandro Maciel, Matías Pisano y Tomás Martínez; Valentín Mancini y Facundo De La Vega.

El lunes abrió el mercado de pases y como sucede en cada receso, el "run run" de transferencias es importante. Aldosivi tiene a sus dos figuras apuntadas por varios clubes: el arquero José Devecchi y el goleador Martín Cauteruccio. Por este último ya se mencionan intereses de San Lorenzo, Independiente -nuevamente, como en enero- y Rosario Central. El jugador tiene contrato con el club portuense hasta junio de 2023.

Mientras tanto, Aldosivi sí va sumando algunas confirmaciones de jugadores que ya no continuarán en el plantel, por no ser tenidos en cuenta por Palermo. El primero en emigrar es el uruguayo Federico Gino, que no tuvo continuidad en su segundo ciclo en el club. Tampoco seguirán el volante Emanuel Maciel -llegó en el verano- y los delanteros Javier Iritier y Lautaro Rinaldi.