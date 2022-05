Rusherking confirmó su romance con la China Suárez: "Estoy muy enamorado"

En los últimos días las imágenes de Rusherking y la China Suárez recorren los medios, acompañadas de historias que cuentan detalles sobre su incipiente relación, aunque sin ser confirmado por sus protagonistas. Hasta que este domingo, el cantante argentino contó detalles de su relación con la actriz durante su visita al programa de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar.

“Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien”, reveló el joven de 22 años, luego de dar un paso al frente cuando pidieron que avancen aquellos que la están pasando bien en el amor. “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”.

Ante la insistencia del resto de los invitados, Rusherking relató cómo se conocieron con la actriz, envuelta en numerosas polémicas en los últimos años que incluye escándalos mediáticos. “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol... Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme”, explicó. “No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”.

También habló del acoso mediático que sufre la pareja por parte de los programas de chimentos. “Tuve la mala suerte de que me pasó lo de los Martín Fierro, que me grabaron cuando estaba ahí en una, pero no me gusta exponerme y menos en una fiesta. Estar ahí con alguien que recién estoy conociendo me parece mucho”.

Luego, recordó el incidente que vivieron hace unos días, cuando fueron sorprendidos por una cámara de televisión al salir de un hotel momentos después de que una grúa se llevara los autos de ambos. “Fue todo muy rápido. Salimos del hotel y estaban los dos autos estacionados juntos. Avanzamos, caminamos y dijimos, ‘La pu... madre, no están los autos’. Miramos para atrás y venía el chabón de la cámara. No pude reaccionar”.