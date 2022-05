Esteban Poloni: "La voz de los vecinos es la única autorizada para describir la realidad"

El empresario marplatense y ex candidato a diputado nacional, Esteban Poloni, se mostró preocupado por la situación actual de nuestro país y aseguró: “Es necesario continuar caminando la provincia y seguir escuchando a los vecinos porque su voz es la única autorizada para describir la realidad y construir soluciones acorde a sus necesidades”.

Al preguntarle sobre su proyecto, se expresó sobre el armado político que nació de la mano del diputado nacional Florencio Randazzo: “Nos unen las ganas y la capacidad de crear espacios que incluyan al trabajador, pero también al dueño de la pyme, ya que no son enemigos, como plantea este gobierno. Son parte del progreso ya que conforman una comunidad que genera la sinergia que estamos necesitando para el país, son generadores de puestos de trabajo”.

Con respecto al proyecto de boleta única que impulsa el legislador del Interbloque Federal, Poloni opinó sobre su posible implementación a nivel nacional. “Con Randazzo coincidimos en la necesidad de mejorar el sistema electoral y, por eso, él ha convocado una sesión especial en el congreso para tratar el proyecto”, sostuvo.

El dirigente también explicó las diferencias entre el actual sistema y el de boleta única y remarcó que “la posibilidad de contar con una sola boleta que contenga a todos los candidatos, permitirá ahorrar más de mil millones de pesos”. “No tendríamos que imprimir una boleta por cada partido, sino que en una sola entrarían todos los candidatos y solo deberíamos marcar con una cruz los que queremos”, detalló.

Esteban Poloni defendió la implementación de la boleta única.

También remarcó, en sintonía con el diputado Randazzo, que “es un sistema que evita la lista sábana, el negocio de los fiscales, el robo de boletas y le da seguridad a los votantes de que su voluntad popular va a ser plenamente respetada en las urnas”.

Poloni también dio su mirada en cuanto al gobierno y la situación económica del país y se mostró preocupado. “Vemos que la dirigencia política ha perdido el sentido común y escasean los funcionarios que puedan aportar soluciones. Están más preocupados en enfrentarse entre ellos que en los problemas reales de la gente. A pesar de que todos los días hay cortes de calles y rutas, los niveles de inflación son alarmantes y la pobreza no para de avanzar. Parece que a estos dirigentes no les importan los reclamos de la gente, o tal vez esconden que no tienen ninguna solución”, dijo.

En la misma línea apuntó: “A nosotros nos causa tristeza que se abandone así a las personas que, cada día, se levantan más pobres porque la inflación les come el sueldo. Por eso, seguimos recorriendo la provincia, porque somos muchos los que tenemos otra visión del futuro que queremos y las ganas de cambiar este presente”.

Poloni dijo que ni Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos resuelven los problemas de la gente.

Para finalizar, Poloni habló sobre su futuro y dijo que sigue recorriendo “cada ciudad de la provincia para, más que nada, contener a los vecinos y acercarle soluciones”. “Las cosas están realmente muy difíciles para mucha gente y esto incluye también a los trabajadores y dueños de pymes que no ven un horizonte que genere esperanzas, ni en Juntos por el Cambio, ni en el Frente de Todos”, indicó.

En esa línea, remató: “Se sienten a la deriva y por eso, en nuestro proyecto político, sentimos la necesidad de estar al lado de ellos y generar ideas que aporten soluciones reales”.