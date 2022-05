Posturas enfrentadas: el planteo de los primeros expositores en la Audiencia Pública

Con el paso de 42 expositores, el Concejo Deliberante inauguró la Audiencia Pública para el debate sobre el proyecto de exploración sísmica petrolera a 300 km de la costa marplatense, con la intención de generar insumos que permitan analizar integralmente la iniciativa.

Como era de esperar, se hicieron visibles dos grandes grupos, con un sector mayoritario a favor encabezado por representantes del mundo de la producción, ante un espacio minoritario impulsado por organizaciones ambientalistas. El resultado de 17 instituciones que se expresaron a favor y otras 10 en contra no implica una tendencia concluyente, dado que aún resta la exposición de casi 600 personas inscritas. En tanto, también se visibilizó un tercer sector que no se definió ni en favor ni en contra, aunque realizó fuertes advertencias sobre la necesidad de contar con garantías ambientales para impulsar el proyecto económico.

Entre las principales expositores y argumentos se destacaron los siguientes:

A favor

Gabriel Felizia (presidente del Consorcio Portuario de Mar del Plata)

“La exploración costa afuera ha servido para el desarrollo de naciones y Mar del Plata se va a convertir en un centro logístico. Es una oportunidad de desarrollo para que podamos resolver que cada uno pueda acceder al trabajo, a la posibilidad de ser feliz y a tener una vida como corresponde”.

El funcionario provincial recordó una reunión que en 2020 tuvo con diversos protagonistas del mundo empresarial local para interiorizarse sobre los alcances de la exploración off shore, en la cual, aseguró, participó el entonces secretario de Producción municipal y actual concejal, Fernando Muro. “El intendente Montenegro sí tenía información, sí sabía lo que está pasando. El 15 de octubre 2020 primera reunión y se sucedieron un sinfín de reuniones. Era innecesario ir a la justicia”.

Pablo Trueba (CGT Mar del Plata)

“Estoy más convencido que nunca que Mar del Plata podría convertirse en una nueva Dubai. A fines de los ´70 siendo una aldea de pescadores, vio su recuso pesquero amenazado y debió explorar otras posibilidades, como el petróleo. Hoy en día se mantiene la actividad turística, es compatible con la actividad petrolera. Lo único que va a derramar la industria off shore es trabajo de calidad”.

Eric Vázquez (Simape)

“Es algo bueno lo que (la explotación) puede generar en lo económico y en lo laboral para la ciudad. Estamos totalmente a favor del proyecto de la exploración off shore. No va a impactar en la fauna”.

Blas Taladrid (Ucip)

”Es una oportunidad para el crecimiento y desarrollo de la ciudad, no es una oportunidad que podamos dejar pasar”. Destacó que es “una de las pocas políticas de Estado y alertó que otros puertos bonaerenses están queriendo ser elegidos como cabecera de las operaciones. También aclaró que “no firmamos un cheque en blanco” y pidió “sustentabilidad ambiental, económica y social”.

Marcelo Artime (Universidad Atlántida Argentina)

“No tenemos por qué desconfiar de los estudios hechos tanto por los profesionales del Ministerio de Ambiente de la Nación como de YPF. No nos podemos llevar por prejuicios ni posicionamientos que no tienen que ver con lo científico. En los estudios que analizamos no encontramos fallas y no nos han acercado estudios que justifiquen imágenes de chicos empetrolados”.

Alberto Calciano (Departamento de Energía de la UIA)

“Las operaciones previstas estarán ubicadas lejos de la costa, por lo que no afectarán el paisaje ni la actividad del turismo. Son áreas alejadas de la costa en aguas profundas de 1000 a 4000 metros. El Proyecto Argerich tendrá un volumen similar a las reservas actuales de YPF”.

Fernando Orengia (Unión Industrial Marplatense)

“Toda actividad que signifique trabajo para la ciudad y el país es bienvenida, sin dejar de tener en cuenta la seguridad ambiental”.

Marcelo Guiscardo (Fundación Clúster de Energía Mar del Plata)

“Deseo que nuestros hijos no se vayan de Mar del Plata y que haya oportunidades para todos en la ciudad. La exploración off shore es una verdadera política de Estado. Se habla de la grieta, pero esto comenzó con Cistina Fernández, siguió con el gobierno de Macri y ahora el de Alberto Fernández”.

Silvina Oberti (Consejo de Administración de YPF)

“La transición energética es un proceso necesario e inexorable, pero entendemos que no es un proceso homogéneo, se va a dar en distintas velocidades según el país. El desarrollo del off shore es un proyecto estratégico del país que puede contribuir a la descarbonización de la matriz energética nacional”.

Néstor Bolatti (geólogo de YPF)

“El off shore no es algo nuevo en Argentina, se viene desarrollando la actividad en el mar desde 1930. Actualmente se encuentran perforados 187 pozos, de los cuales son 50 de desarrollo y 137 pozos exploratorios”.

Los concejales siguieron las exposiciones desde el recinto de sesiones. Foto: Prensa Fdt.

María Laura Ayoroa (Ingeniera Química de YPF)

“El Plan de Monitoreo Ambiental nos permite verificar la correcta aplicación de todas las medidas de mitigación con el fin de detectar de manera temprana si existe un desvío y corregirlo, como así también incorporar nuevas medidas”.

Sebastián Arismendi (YPF)

“En mis 24 años en la industria nunca estuve tan entusiasmado por un proyecto que puede traer tantas oportunidades tanto para Mar del Plata como para el país”.

EN CONTRA

Alfredo Lazzeretti (Rector Unmdp)

El titular de la Universidad Nacional de Mar del Plata aclaró que expuso a título personal, dado que en la comunidad universitaria hay “múltiples miradas”: “Hay un claro consenso internacional de la influencia negativa de los combustibles fósiles para el futuro de nuestro planeta. Es una urgencia reducir las emisiones de carbono para detener el calentamiento global. La explotación tiene una complejidad técnica enorme, es casi inevitable pensar que va a haber derrames y eso va a generar problemas en el ambiente marino y en nuestras cosas”.

Sobre el impacto en el trabajo: “no sabemos de cuántos puestos se hablan, es muy incierto. Lo cierto son los empleos que se ponen en riesgo en cualquier situación que pueda ocurrir. No estoy de acuerdo, es un paso en una dirección equivocada ante un mundo que abandona el uso de combustibles fósiles”.

Hernán Pérez Orsi (Greenpeace Argentina)

“Todos saben y todos conocemos que está mal, que es un proyecto que tiene consecuencias, algunas muy graves. Se habla de situaciones como Dubai pero no de otras en países de África que son potencias offshore como Nigeria, donde los beneficios no derraman en la población. ¿Dónde están los beneficios de Vaca Muerta?, hoy solo vemos subsidios y pasivos ambientales. No tienen derecho a convertir a Mar del Plata en una zona de sacrificio.”

“Se ha citado el cumplimiento de normativas ambientales, pero tenemos un pobrísimo marco legal que regula la actividad. Está dictado por decretos y resoluciones firmadas en oscuros despachos de funcionarios designados a dedo”.

García Carolina Inés (integrante Undmp)

“Tanto la prospección sísmica como la perforación de los pozos exploratorios y la explotación generan graves impactos y contaminan dependiendo cada etapa. La contaminación es a largo plazo”.

Pablo Aceto (Partido Socialista Auténtico)

“Estas nuevas iniciativas son la continuidad de los fracasos en materia energética. Nos íbamos a salvar con Cerro Dragón, con el gas de Loma de la Lata, con Vaca Muerta, y hoy no hay gasoil, y estamos importando crudo y gas. A una fuga (en Vaca Muerta) se la quiso detener con una pelopincho, ¿esas son las medidas de seguridad?”

Julieta Paladino Ottonelli (Ecosdmar – XRMdP)

“Estamos convencidos que nuestras generaciones futuras merecen los mismos derechos que tenemos hasta ahora de un ambiente sano. No apoyamos la participación de Mar del Plata en el proyecto de exploración. Nos quieren traer un proyecto petrolero sin tener en cuenta que desde 1973 más de la mitad de las guerras en el mundo tuvieron que ver con la búsqueda de hidrocarburos”.

Alonso Kanki (Asamblea Luna Roja / Asamblea Mar Libre de Petroleras)

“¿De qué controles ambientales hablamos? Si no hay controles como con la extracción clandestina de tosca en Chapadmalal o con la contaminación en balneario Luna Roja , ¿cómo van a haberlos en el mar?”.

ADVERTENCIAS

Marcela Luján (Vicerrectora Caece)

“La universidad reconoce la importancia de la explotación petrolera, no obstante, aguarda los resultados de los estudios finales a fin de conocer los alcances para tomar una posición definitiva. Se encuentran involucrados dos sectores estratégicos para el desarrollo de la región, como lo son el turismo y la pesca”.

Marcelo Pájaro (Inidep)

El académico leyó un documento de Inidep, donde se destacó que: “la biodiversidad y el ambiente marino pueden ser afectados por las actividades costa afuera”, donde resaltó la importancia de “la mitigación de los efectos”.

Oscar Bravo (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos - Somu)

“Buscamos que se den garantías para la gente que representamos. Queremos que se tenga el sumo cuidado a esta evaluación ambiental, queremos las garantías necesarias. Oponerse sería ilógico por el nivel de desocupación que tenemos. No nos vamos a oponer, pero pedimos las garantías necesarias”.

Capitán de Navío Daniel Maldonado (Escuela de Pesca)

“La Armada no se va a expedir sobre la actividad off shore, pero participamos en los debates sobre este tema que constituye uno de los intereses nacionales que se desarrollan en nuestros espacios marítimos jurisdiccionales y que la Armada tiene el deber de defender y cuidar”.