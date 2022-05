La voz inteligente de Tik Tok no puede decir "antiinflamatorio" y su balbuceo es furor en las redes

Tik Tok se ha convertido en los últimos años en una de las apps favoritas de los usuarios de internet por sus numerosos trends de baile, chistes, memes y por la gran cantidad de influencers que se originaron en esta red social.

En los últimos días se ha vuelto viral una falla de la app que ha hecho reír a casi todos los usuarios hispanohablantes. La red social tiene una función para transformar los textos de los videos a una voz sintética, una gran opción para hacerlos más entretenidos en caso de que tengan una gran cantidad de texto. Pero lo curioso de esta función es que la voz inteligente no puede decir una palabra en particular: antiinflamatorio.

Cada vez que se le indica al bot que reproduzca esa palabra, la voz robótica comienza a balbucear de forma muy graciosa.

Miles de usuarios han subido videos probando esta falla, generando una oleada de risas por la forma en la que la que la app no puede reproducir la palabra antiinflamatorio. "Probando que la voz de tiktok no puede decir: antinflamatorio", "Dicen que la voz de Tik Tok no puede decir la palabra antiinflamatorio y estoy estallado", "Que alguien me explique por qué el narrador puede decir todo pero no puede decir antiinflamatorio", son algunos de los comentarios por esta falla.

Incluso, algunos han intentado comprobar si el bot es capaz de reproducir palabras más complejas, como por ejemplo, ácido desoxirribonucleico, pero solamente tiene problemas con antiinflamatorio.

Desde Tik Tok no han informado nada al respecto sobre esta dificultad de la app, pero de todas formas se ha convertido en un trend muy gracioso y miles de usuarios disfrutan entre risas de esta falla.