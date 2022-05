Asambleístas denuncian "favoritismos" en la audiencia pública por la explotación petrolera

Mientras se desarrolla en el Concejo Deliberante una nueva audiencia pública por la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, con la presencia de concejales y con la mayoría de expositores vía Zoom, un grupo de asambleístas en contra de la actividad offshore, cortó este martes la calle Hipólito Yrigoyen, entre San Martín y Luro, para denunciar que hay "favoritismos" hacia los grupos empresarios.

"Repudiamos esta farsa de la audiencia porque ayer pudimos constatar en los oradores, se les dio prioridad a las empresas petroleras como Equinor, YPF e instituciones afines a pro petroleras. Se supone que cada persona inscripta a la audiencia iba a poder hablar pero si no estaba en el momento, no podía seguir pero a todas estos empresarios no tuvieron ningún inconveniente en esperarlos", manifestó Yésica Sánchez, referente de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras.

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras volverá a manifestarse este sábado en contra de la exploración offshore. Foto:0223.

En declaraciones a 0223, la asambleísta cuestionó a que "a mucha comunidad costera que no tenía domicilio en General Pueyrredon, se le cercenó la oportunidad de hablar, en una democracia y eso es repudiable porque hay favoritismo y se le da lugar a los empresarios. Pero no a los vecinos y vecinas que están en contra", dijo.

Sánchez, admitió que si bien la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras tuvo la palabra, "fue de manera muy reducida y montones de compañeros de la costa atlántica a último momento le mandaron el mail diciendo que no iban a tener esa posibilidad".

Los asambleístas preparan un nuevo "Atlanticazo" para este sábado 4 de junio a las 12 frente al Inidep, para rechazar la exploración petrolera frente a las costas bonaerenses. Luego los manifestantes movilizarán a las 2 de la tarde hacia la banquina de los pescadores y luego se dará lectura a un documento frente a la plazoleta donde se encuentra el Monumento al Pescador.