Chevalier: “No podemos desaprovechar una oportunidad estratégica”

En el inicio de la segunda jornal de la Audiencia Pública para debatir la exploración petrolera off shore en el Mar Argentino, el presidente del Parque Industrial General Savio de Mar del Plata, Alberto Chavalier, defendió el proyecto y sostuvo que “no podemos desaprovechar una oportunidad estratégica”.

Luego de celebrar el debate impulsado por el Concejo Deliberante, el empresario planteó estar “a favor de cualquier actividad industrial que tenga impacto en el país a partir de las riquezas que tenemos. Esta industria off shore genera beneficios a otros sectores productivos y se puede desarrollar complementariamente con otros sectores como la pesca y el turismo”. En ese sentido, resaltó que “en Mar del Plata no podemos quedarnos afuera, es una oportunidad estratégica que no podemos desaprovechar”.

En tanto, Chevalier remarcó los beneficios en materia económica que la explotación petrolera generará en la región. “Nuestro país y nuestra ciudad tienen una alta tasa de desocupación, altos índices de pobreza, pero además Argentina tiene que importar energía. Somos un país con petróleo y los países deben explorar y explotar sus riquezas, de manera responsable, por supuesto”.

Sobre el debate ambiental, planteó la necesidad de “garantizar que se cumplan los más altos estándares de calidad y seguridad”, aunque matizó que “todas las actividades tienen riesgo, pero las estadísticas muestran que esta actividad tiene bajo porcentaje de oportunidad de tener un impacto negativo”.

El concejal Taccone, la presidente Sánchez Herrero y el secretario Pérez coordinan la jornada. Foto: Prensa HCD.

El titular del Parque Industrial comentó que si bien el objetivo final es el desarrollo de las energías renovables “antes hay que generar riquezas, divisas para el país y autoabastecimiento. Estamos pendientes de cuántos barcos de gas van a llegar, pero mientras para la transición energética necesitamos de las energías convencionales”.

Finalmente, explicó que “las pymes generan más del 70% del empleo del país y para que se generen más pymes y más empleo, necesitamos una matriz energética propia, segura y previsible. Es imposible proyectar y trabajar en una empresa sin saber la factibilidad energética”.

Chevalier es una de las voces más relevantes entre los 100 expositores que fueron invitados hoy para disertar en la Audiencia Pública. Luego de la jornada inaugural del lunes que contó por 64 inscriptos –de los cuales expusieron 42-, las autoridades del Concejo Deliberante decidieron aumentar el cupo para avanzar en un menor tiempo en la realización de todo el debate.

En un primer momento, estaba contemplado que hoy expongan las diputadas nacionales Agustina Propato (Frente de Todos) y Romina del Plá (Frente de Izquierda), pero finalmente se resolvió excluirlas dado que la ordenanza aprobada determinó que no se contemplaría entre los expositores a funcionarios políticos.