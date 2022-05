Tensión en Maipú entre una cooperativa y una distribuidora de Arcor

Un litigio histórico genera máxima tensión social en la localidad de Maipú, donde una cooperativa restituida busca recuperar un inmueble que quedó años atrás en poder de una distribuidora de la empresa Arcor.

El conflicto se genera a partir de que los socios accionistas de la Cooperativa Agrícola Ganadera e Industrial Ldta. de Maipú, fundada en 1950, iniciaran las acciones correspondientes para lograr recuperar parte de las instalaciones que pertenecen a la entidad.

La historia de la cooperativa de Maipú

La historia se remonta a varias décadas atrás, cuando a fines de 1970 y producto de diversas crisis económicas, la cooperativa cambió sus fines operativos e instaló un supermercado con la intención de mantener las fuentes laborales. La actividad en ese rubro continuó hasta el año 1994, cuando sus autoridades decidieron alquilar los galpones a un representante de la multinacional Arcor.

En el año 1997 y con la presencia de solo tres integrantes del consejo de administración se decidió el cierre comercial de la cooperativa. Tres años después, se terminaron de alquilar el resto de las instalaciones.

Luego de presentar un último balance en el 2001, la cooperativa no logró conformar un consejo de administración nuevo para continuar con la conducción de sus destinos. Ese impedimento generó muchísimos problemas durante los siguientes 15 años, ya que desde ese entonces la entidad tuvo alquiladas sus instalaciones pero no recibió ningún pago y ante la falta de autoridades no se pudo reclamar alquileres ni firmar otros convenios.

En el año 2012 un par de socios accionistas comenzó a trabajar para la recuperación de las instalaciones y paralelamente gestionó ante el Inaes los trámites que tenían por objetivo reflotar la matricula, dada de baja.

En el año 2015 se realizaron asambleas con socios accionistas y se mantuvieron reuniones y presentaciones en el órgano de aplicación con ese mismo objetivo. Todo volvió a quedar en pausa. Cinco años después, en marzo de 2020, los cooperativistas comenzaron a gestionar nuevamente con los locatarios originales la devolución de las instalaciones. El objetivo se logró de forma parcial en septiembre de ese año.

Juicio de desalojo a la distribuidora de Arcor

El Inadi volvió a reconocer a la cooperativa y actualmente los interesados en reactivarla continúan su lucha por recuperar el resto de los inmuebles, ocupados en calidad de tenedor precario por la empresa distribuidora Arcor S.A. en la figura de Rodolfo Isidro Moretto.

Los reclamos para la devolución llegaron al Juzgado de Paz de Maipú y en marzo pasado se inició el juicio por desalojo. Los contratos de locación del lugar están vencidos e impagos, de acuerdo a lo afirmado por los cooperativistas, desde el año 2007.

Un cartel en la vía pública de Tandil contra el titular de la distribuidora.

En diálogo con 0223, el abogado de la cooperativa, Ibar Sallaz, confirmó que la entidad "presentó todas y cada una de las pruebas necesarias para que se resuelva favorablemente el desalojo".

En esa línea el letrado contó que Moretto objetó la asamblea en la que se conformó el nuevo organigrama de la cooperativa pero aclaró que "eso no puede ser planteado por un inquilino".

"No hay ningún criterio técnico para que se rechace el desalojo, la cooperativa es la titular del inmueble", confirmó Sallaz.

En ese marco de conflicto fueron varias las manifestaciones realizadas en contra de Moretto, con carteles y pasacalles situados en la vía pública y en cercanías del inmueble que ocupa la distribuidora.