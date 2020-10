Avanzan las gestiones en Maipú para reactivar una legendaria cooperativa

Socios accionistas de la Cooperativa Agrícola Ganadera e Industrial Ldta. de Maipú, una institución septuagenaria muy arraigada en décadas pasadas en esa localidad bonaerense, lograron semanas atrás recuperar parte de las instalaciones que pertenecen a la entidad y avanzan en su intención de reactivar las operaciones en el lugar.

Fundada en 1950, la cooperativa generó mucha vida laboral, comercial y productiva para los maipuenses y las poblaciones de localidades vecinas. Luego de su época dorada de funcionamiento, hasta fines de 1970, la entidad cayó en un período de sostenidas crisis económicas que derivaron en un cambio de sus fines, con la instalación de un supermercado, creado para poder seguir manteniendo las fuentes laborales de sus empleados.

A partir de ese entonces, la cooperativa pasó a ser de consumo y de servicios y continuó con su actividad hasta el año 1994, cuando sus autoridades decidieron alquilar los galpones a un representante de la multinacional Arcor.

En el año 1997 y con la presencia de solo tres integrantes del consejo de administración se decidió el cierre comercial de la cooperativa. Tres años después, se terminaron de alquilar el resto de las instalaciones.

El último balance de la cooperativa data del año 2001. A raíz de todos los juicios e intimaciones que poseía por DGI, se estableció un pasivo de -254% y no se logró conformar un consejo de

administración nuevo para continuar conduciendo sus destinos.

Ese impedimento generó muchísimos problemas durante los siguientes 15 años, ya que desde ese entonces la cooperativa tuvo alquiladas sus instalaciones pero no recibió ningún pago. Por el fallecimiento de varios socios, y al no haber conformado ese indispensalbe consejo de administración, no se pudieron reclamar alquileres ni firmar otros convenios, menos aún cobrar deudas ni reclamarlas en juicio.

En el año 2012, por iniciativa de un par de socios accionistas se comenzó a trabajar para la recuperación de las instalaciones y paralelamente se gestionaron ante el Inaes los trámites que tenían por objetivo reflotar la matricula, dada de baja. En el año 2015, se realizaron también asambleas con socios accionistas y se mantuvieron reuniones y presentaciones en el órgano de aplicación con ese mismo objetivo. Todo volvió a quedar en pausa.

Finalmente, en marzo de este 2020, los cooperativas, según expresaron textualmente, "con el convencimiento de que esta nueva oleada de políticas públicas inclusivas vienen para quedarse", gestionaron nuevamente con los locatarios originales la devolución de las instalaciones a los socios accionistas, logrando el objetivo el 9 de septiembre pasado, aunque por ahora solo de modo parcial.

Actualmente los interesados en reactivar la cooperativa continúan su lucha por recuperar el resto de los inmuebles, ocupados en calidad de tenedor precario por la empresa distribuidora Arcor S.A. Los reclamos para la devolución están en curso, ya que los contratos de locación del lugar están vencidos e impagos, de acuerdo a lo afirmado por los cooperativistas, desde el año 2007, "lo que ha generado una enorme dificultad económica de ingresos a la institución y un gran beneficio particular al tenedor precario".

Ante la situación de emergencia sanitaria actual, el órgano de aplicación que es el Inaes se ha visto imposibilitado de constituirse en el lugar para realizar los trámites pertinentes y la validación de la comisión normalizadora que llevara adelante las gestiones judiciales y extrajudiciales en pos de recuperar el resto de los inmuebles.

Se espera que el área jurídica del Inaes arbitre los medios para el desalojo, mientras los nuevos socios de la cooperativa han enviado un proyecto superador de trabajo y producción, con beneficio directo para Maipú y la zona de influencia. El 30 de octubre próximo celebrán una asamblea.