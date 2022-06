Ferlauto dijo que en cuanto a seguridad, Mar del Plata "no se parece" a Rosario ni al Conurbano

A poco de asumir como nuevo secretario de Seguridad de General Pueyrredon, Martín Ferlauto brindó una entrevista a 0223, donde trazó los lineamientos que tendrá su gestión, valoró lo hecho por su antecesor Horacio "Totó" García y sostuvo que en materia de seguridad, Mar del Plata "no se parece" a Rosario o el Gran Buenos Aires.

Ferlauto nació en Munro y vivió toda su vida en Boulogne, partido de San Isidro. En 2020 se mudó a Mar del Plata y desde noviembre hasta hace 24 horas ocupó el cargo de Subsecretario de Planificación y Control. El flamante funcionario adelantó que "los ejes de trabajo y la visión serán los mismos" y que "tiene que ver con la generación de un clima de armonía, de articulación y de apoyo a los distintos actores de la seguridad, principalmente a la policía de la provincia de Buenos Aires".

Acerca de ese trabajo en conjunto con la Policía Bonaerense, el funcionario de Guillermo Montenegro destacó la cesión del edificio en el Parque Camet para la comisaría decimoquinta, la base de la UTOI en Jorge Newbery y Schoenstatt, el aumento de la cuota de combustible, la donación de 20 patrulleros "que ya están en funcionamiento", los operativos que de manera diaria se realizan con la policía, Tránsito y Prefectura y la incorporación de cámaras de seguridad "donde ellos formaron parte de decidir dónde se instalan, además de los vecinos".

"La articulación nuestra es muy buena con la provincia de Buenos Aires, no sólo con las autoridades políticas como (Sergio) Berni y todo su equipo sino también con la autoridades policiales", mencionó y dijo: "las veces que he caminado con el ministro, la ciudad también le reconoce ese esfuerzo".

Horacio García dejó su cargo por problemas de salud. Foto archivo:0223

Mar del Plata, Rosario y el Conurbano

Consultado acerca si Mar del Plata es una ciudad similar a Rosario o el Gran Buenos Aires, en materia de seguridad, Ferlauto afirmó que "esta claro que no nos parecemos, lo cual no significa que tengamos que relajarnos porque hay que seguir desarrollando medidas para que se reduzcan los niveles de conflictividad, delictual y de violencia. No siempre esos fenómenos van de la mano. Mar del Plata no se parece a esos lugares, más allá que hay vecinos que sufren delitos" .

Reforzando sus dichos, Ferlauto precisó que "se ve una merma considerable en delitos en general: en robos y hurtos de automotores o motos, en el 2021 hubo una merma por encima del 20% respecto al 2019, que fue el último año con valor estadístico, según las cifras propias de la Municipalidad" y sostuvo que según estadísticas del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, "en 2021 también se registra una merma respecto al 2020, del 15% en robos y hurtos y mucho más a los del 2019. Este es el camino", enfatizó.

A horas de asumir, Ferlauto realizó cambios en algunos puestos de la Secretaría. Foto:0223

"En homicidios dolosos, estamos casi a la mitad de la conflictividad de años anteriores, históricamente desde que la Municipalidad tiene sus registros. Todo esto parte de las herramientas que podemos aportar y fundamentalmente del trabajo en equipo y concienzudo del Ministerio de Seguridad, la policía de la provincia, la fiscalía provincial, federal, la Departamental y la DDI", enumeró.

Se sumarán 159 domos, 170 cámaras fijas y 45 lectoras de patentes

En relación a las medidas que reforzarán la seguridad en Mar del Plata y Batán, Ferlauto adelantó que "en 2022 vamos a incorporar 159 cámaras domos, 170 cámaras fijas y 45 cámaras LPR lectoras de patentes y con lo cual vamos a tener un anillo digital de 55 cámaras y aproximadamente 1500 cámaras de videovigilancia", lo que confirma a su entender que "Mar del Plata es uno de los centros de monitoreo más importantes del país".

Los cambios en Seguridad

El desembarco de Ferlauto como responsable de una de las áreas más sensibles del gobierno local trae aparejado varios cambios en la estructura de la secretaría. Desde el gobierno municipal se encargaron de aclarar que ninguno de los funcionarios que venían trabajando con García deja el área, pero sí habrá cambios de roles.

Maximiliano Guria, que hasta ahora estaba a cargo del área de Prevención, asumirá el rol que hasta este miércoles ocupaba Ferlauto, como subsecretario de Planificación y Control. En tanto, Daniel Martínez, a cargo de la dirección de administración, tomará el puesto de Guria.

A su vez, habrá un enroque de funciones: Sofía Pomponio, que en diciembre se había hecho cargo de la dirección de Tránsito, volverá a ocupar su cargo al frente del COM. En tanto, Alejandro Volpe, un funcionario que responde a Gustavo Jara, se hará cargo de la Dirección de Tránsito, mientras Héctor Ragnoli seguirá como asesor del área.