Julio Garro: “La sociedad no le va a dar chance a la oposición de jugar a la política”

El intendente de La Plata, Julio Garro, encabezó el sábado un encuentro del frente “Hacemos Juntos” en la localidad de Tandil junto a dirigentes y referentes políticos de 22 distritos que conforman la Quinta Sección Electoral. En diálogo con 0223, el dirigente compartió los desafíos del armado rumbo a 2023 y remarcó la necesidad de tener un espacio "amplio y grande".

-De visita en Tandil, ¿cómo viene el trabajo desde el plenario convocado con dirigentes de la Quinta Sección Electoral?

-De recorrida. Hemos arrancado un camino que tiene que ver con el crecimiento en una provincia, que tiene un gran riesgo, que es que el kirchnerismo vuelva a intentar lo que hizo en 2015, que fue refugiarse en La Matanza. Estamos convencidos que va a intentar hacer exactamente lo mismo, pero en la provincia de Buenos Aires. Y va a poner todo para que eso pase. Entonces, lo que necesitamos como condición sine qua non es ser más amplios, más grandes, generar puertas de ingreso al frente electoral para que muchos dirigentes, independientes, profesionales, tengan la posibilidad de involucrarse, muchos porque nunca tuvieron la posibilidad de llegar a un dirigente político para que los sume, y otros porque quizás sienten que pierden su identidad.

Hay muchos dirigentes políticos en la provincia de Buenos Aires a los que quizás les genere cierto prurito ingresar por la UCR, por el PRO o la Coalición Cívica y se sienten mucho más cómodos con una puerta que tiene que ver con que cada uno puede mantener sus banderas, valores compartidos, sin perder esa identidad. Hay muchos peronistas muy enojados con el kirchnerismo, otros desilusionados con el Gobierno, y tienen que estar acá porque no sólo los necesitamos para no perder la provincia, sino también porque si la llegamos a ganar, después hay que gobernarla y transformarla, hacer cambios profundos. Y para que eso pase, necesitamos ser más, grandes, amplios y conducir un proceso hacia 2023 que tenga que ver con levantar la provincia de Buenos Aires para que deje de estar de rodillas.

-Bajo esta necesidad de ampliar el espacio, desembarcó con un plenario en una sección con fuerte presencia radical.

-Nosotros vamos a tener que competir con la UCR en una interna, que es lógico y natural que lleve a sus propios candidatos, como sucedió en 2021. En la elección del año que viene, en Tandil vamos a tener lista. Y vine a este lugar que no lo gobernamos, a Miguel (Lunghi) lo aprecio y respeto mucho, es un intendente con muy buena trayectoria en la gestión, pero sinceramente nos pareció que ir a Mar del Plata tenía que ver con un lugar donde ya gobernamos, con otro gran intendente como es Guillermo (Montenegro).

-No está presente, ¿fue invitado?

-Lo que quiero con Néstor Grindetti y varios intendentes más es darle a esto una identidad que no quede involucrada con el PRO. Esta independencia de la que hablo, de la nueva puerta de ingreso, tiene que ser algo independiente de las otras fuerzas. Hay muchos dirigentes políticos en la provincia de Buenos Aires que no se sienten cómodos ingresando por otras puertas, sino por una nueva, que tiene que ver con el buen peronismo, radicales enojados con la UCR, vecinalistas que no quieren quedar con el PRO, con la UCR ni la Coalición Cívica, entonces ingresan por esta puerta que tiene que ver con respetar las identidades, siempre y cuando compartamos valores, que es lo más importante.

Julio Garro dijo que buscan abrirle la puerta a peronistas con Hacemos Juntos.

-¿Cuál es la relación con el radicalismo en la provincia?

-Muy buena. Hablo mucho con Maximiliano Abad, me parece un gran presidente de la UCR en la provincia y un gran dirigente. No tengo ninguna duda que vamos a terminar juntos, unidos, dando una batalla, quizás de las más importantes en la historia del país. Hay una sociedad que está mirando, tanto a la oposición como al oficialismo. La sociedad no le va a dar chance a la oposición de jugar a la política; necesita una dirigencia política que haga una autocrítica muy grande y que, de una vez por todas, se ponga a construir el futuro que necesitamos como país. Para eso tenemos que estar unidos. Todo aquello que atente con la ruptura, el árbitro será la gente, que nos está mirando.

-¿Cree que la tensión entre Macri y Morales podría generar alguna repercusión en el espacio?

-No, de ninguna forma. Son discusiones de la política cuando hoy los problemas de la gente son otros. La gente no llega a fin de mes, perdió el trabajo, tiene incertidumbre, miedo por la inseguridad. Tiene otros problemas y veo que la dirigencia política está en otra agenda que nada tiene que ver con lo que nos pasa como sociedad.

-Lo escuchábamos hablar de las demandas de los intendentes, ¿el reclamo por mayor autonomía municipal sigue vigente?

-Creo que llegó la hora para hablar de eso. Cuando uno es gobernador, mira para abajo y hay 135 puntitos, que somos los intendentes. Con el intendente podés delegar en muchísimos aspectos porque son los que tienen cercanía, porque no sólo conocen el territorio que les toca gobernar, sino que además saben dónde venden droga, dónde vive el que entró a robar a un almacén, dónde están sus establecimientos educativos para poder arreglarles el gas y no esperar que la Provincia tenga que hacerlo en las más de 15 mil escuelas bonaerenses. Es darles a los intendentes las herramientas para que se hagan definitivamente responsables de la educación, la seguridad.

-¿Sigue apoyando la candidatura de Rodríguez Larreta?

-Sí, estamos trabajando con Horacio hace varios años y sin dudas hemos hecho una gran elección el año pasado, donde, además, por primera vez después de mucho tiempo, se le gana al kirchnerismo con el peronismo unido en la provincia de Buenos Aires. Aunque hayan dicho que ganamos perdiendo, perdieron la elección en la provincia, lo que no había pasado nunca, en un trabajo súper intenso, con Horacio, Diego (Santilli) y todos los intendentes que tomamos la determinación de ir y jugar.