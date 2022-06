Balmaceda se defendió de las críticas: “Hacemos todo lo posible para cubrir los cargos”

El secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, aseguró que la cobertura de vacantes en la Orquesta Sinfónica Municipal se encuentra en vías de solución, minimizó los cuestionamientos de la oposición y defendió su tarea al frente del área al resaltar que “esta es una gestión que ha promovido una salida a un estancamiento de décadas”.

El funcionario se presentó este martes ante la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante para dar explicaciones sobre la situación del organismo artístico, luego que sus integrantes aseguraran estar “heridos de muerte”. Muy distinto fue el panorama que brindó Balmaceda: aseguró que se encuentra en proceso la realización de 10 de los 17 concursos previstos y descartó el estado crítico del área.

“Estamos haciendo todo lo que podemos hacer para que se cubran los cargos. Hay una complejidad administrativa en los concursos, donde los integrantes del jurado deben ser especialistas”, explicó el titular de Cultura. En esa línea, indicó que la renuncia del director de la Orquesta en marzo dificultó el avance de los concursos, dado que debía integrar los jurados por su condición de director. Lo mismo ocurriría ahora, tras conocerse la semana pasada la renuncia de su reemplazante María Laura Muñiz.

Precisamente, Balmaceda descartó que la salida de Muñiz se haya debido a los problemas con el funcionamiento de la Orquesta por la falta de músicos e instrumentos. “En su carta de renuncia expone motivos personales y profesionales, donde su proyecto artístico no está vinculado a la actual situación del organismo. No se fue contenta y no por los motivos que dice”, formuló en un torno críptico. El secretario incluso dijo que se “tergiversaron” los dichos que la propia exdirectora sostuvo en una entrevista a Radio Mitre. “Entre este año y el otro, todos los cargos estarían completos. La orquesta nunca tuvo completa sus cargos”, afirmó para concluir la polémica en torno a las vacantes.

Los concejales del Frente de Todos cuestionaron duramente a Balmaceda. Foto: Prensa Frente de Todos.

El funcionario de Guillermo Montenegro no solo se refirió a la situación de la Orquesta, sino que en una extensa introducción brindó un panorama de las gestiones llevadas adelante en diversas áreas a su cargo. “Esta es una gestión que ha promovido una salida a un estancamiento de décadas. Recibimos una secretaría estancada, con mucho atraso, sin un proyecto institucional, un atraso de 10, 20, 30 años. El desafío fue poder gestionar cambios de fondo, no de forma”, sostuvo. “Los que durante 35 años no hicieron nada, no están contentos con que estamos haciendo”, afirmó en un mensaje que se leyó como un cuestionamiento que alcanzó tanto a Acción Marplatense como incluso a la UCR.

Por otro lado, la presidente de la comisión, Mariana Cuesta, también le había elevado a Balmaceda un listado con 22 expedientes estancados a la espera de una respuesta a pedidos de informes elevados a la Secretaría de Cultura. “Hago un mea culpa, acepto que por ahí no respondemos los informes con celeridad. Respondo los informes con profundidad, no con dos renglones escritos en una tarde”, admitió, asumiendo el compromiso de responder los temas pendientes.

Sin embargo, las explicaciones no terminaron de satisfacer al Frente de Todos, cuyos concejales interrogaron en reiteradas oportunidades a Balmaceda en las dos horas que duró su exposición. La más dura fue Verónica Lagos: “Se lo quiero decir en la cara porque lo he dicho en declaraciones públicas, la de usted me parece una de las peores gestiones en Cultura”.