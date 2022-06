“Estamos heridos de muerte”: citan al secretario Balmaceda tras críticas de la Orquesta Sinfónica Municipal

Músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica Municipal brindaron ante el Concejo Deliberante un penoso detalle de la situación por la que atraviesa el organismo en los últimos años, con la problemática más latente de la demora en la convocatoria a concursos para llenar las vacantes generadas por la salida de miembros de un ícono de la cultura marplatense. Tras el panorama, ediles de la Comisión de Educación y Cultura resolvieron citar al secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, para que de explicaciones. Por su parte, la directora de la orquesta, María Laura Muñiz, presentó la renuncia.

“Nuestra problemática es la de un enfermo terminal que en los últimos años necesitó medicación y careció de ella. Hemos perdido partes vitales que son integrantes que se han ido por jubilaciones y renuncias. Estamos heridos de muerte”, expuso Daniel Rivara, quien conforma la Orquesta desde hace más de 30 años.

“Necesitamos en forma perentoria que el Concejo Deliberante convenza al Ejecutivo que la precariedad de la salud de este paciente amerita un trato urgente”, sostuvo y pidió que así como el intendente Guillermo Montenegro resolvió avanzar rápidamente con el convenio de las fotomultas, también tome la “decisión política” de convocar a los concursos para completar las vacantes.

Según se describió, la Orquesta atraviesa situaciones como la falta de un concertino, uno de los cargos más importantes, vacante de 2017. A él se suman dos primeros violines, un segundo violín, una viola de fila, un solista de violonchelo, un violonchelo de fila, un solista de contrabajo, un contrabajo de fila, un segundo oboe, un segundo clarinete, un segundo corno, una tercera trompeta, un solista de timbal, un suplente de solista de timbal, un violín de fila, un violonchelo de fila, un solista de flauta, un archivista, un copista, un utilero y un secretario. La falta de avances desencadenó horas después en la renuncia de Muñiz a la dirección de la orquesta.

“Nos están impidiendo trabajar y no hay a quién decirlo, porque nadie nos escucha”, reclamó por su lado Alejandra Suffredini, visiblemente emocionada hasta las lagrimas, en un relato donde abordó otras problemáticas que enfrentan como el deterioro de los instrumentos por la falta de calefacción.”Que salgan los concursos”, fue su pedido inmediato.

“Nos duele que algo tan caro para los sentimientos y la identidad de la ciudad esté en esta situación. Este gobierno tiene la posibilidad de saldar esa deuda y convocar de manera urgente a la cobertura de estos 20 cargos que faltan”, expresó Mariana Cuesta (Frente de Todos), presidenta de la comisión. “Tenemos que hablar de la inacción del gobierno de Montenegro para atender algo tan destacado de Mar del Plata como su orquesta sinfónica”, agregó su compañero de bloque Vito Amalfitano. “Se me viene la imagen de la orquesta del Titanic, una orquesta que viendo la situación del hundimiento sigue sonando. No me gusta ver que nuestra oprqueta se hunda”, graficó Paula Mantero (Acción Marplatense).

Finalmente, la comisión resolvió por unanimidad convocar al secretario Balmaceda para la próxima sesión, con la intención que informe la situación en que se encuentran los concursos, como así también otras problemáticas que atraviesan a la gestión cultural.