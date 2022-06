La historia de Zaira: tiene 9 años, es fanática de Lali y vende dibujos a $10 para ir al recital

Zaira tiene nueve años y sueña con ir al recital de Lali en Once Unidos.

Zaira tiene 9 años, quiere ser cantante y bailarina y se propuso un objetivo a corto plazo: ir al recital de Lali. Para eso, la nena que vive en el barrio Punta Mogotes comenzó una campaña para juntar el dinero que le permita comprar las entradas para ir al recital que la intérprete de "Ego" dará en Mar del Plata el próximo 16 de julio y realiza bolsitas con dibujos para colorear que vende a $10 a la salida de la escuela.

"Es algo que salió de ella", cuenta a 0223, Judith, la mamá de Zaira, mientras recuerda que el pasado viernes, cuando estaba junto a Zaira mirando su celular, se enteró de que la jurado de "La Voz" iba a presentarse en Mar del Plata y, de inmediato la niña se ilusionó con la posibilidad de asistir al concierto. "Entré al link que había en la cuenta de Instagram para ver el precio de las entradas y le expliqué a Zai que iba a ser muy difícil que podamos ir", relata Judith.

La mujer se encuentra sin trabajo y atraviesan una situación económica complicada. "El único que tiene trabajo es mi marido, yo ahora estoy sin trabajo y tenemos cuatro chicos", explica mientras considera que no solo necesitaría el dinero para la entrada de Zaira, sino que son tres las entradas que deberían comprar "una para ella, otro para la hermanita que también le gusta y uno para el papá o para mí, para llevarlas y traerlas", cuenta. Calcula que son unos 20 mil pesos que no están en condiciones de gastar.

"Le expliqué las dificultades y ella, en su inocencia, me dijo que podía pedir prestada una impresora y vender los dibujitos. Le dije que sí, para que por lo menos se quede con la sensación, si no llegaba a juntar la plata, de haberlo intentado. No puedo creer lo rápido que se viralizó todo y lo que es capaz de hacer Zai por cumplir su sueño", relata.

Zaira va a la escuela, a clases de canto y danza en el Teatro Corrientes, donde le permiten poner su puesto de venta de dibujos, es fanática de Lali, aunque también escucha y hace coreografías de María Becerra, Tini y Rodrigo Tapari. "Duerme con un micrófono que no anda abajo de la almohada", cuenta su mamá.

El fanatismo de la niña por la ex "Casi Ángeles", surgió en pandemia cuando tuvo acceso a los dispositivos digitales de la casa, según recuerda su madre, entonces, Zaira comenzó a escuchar y ver videos de Lali e imitar sus coreografías "sin parar". "Hace tres años que es fanática y le gusta todo lo que hace Lali", dice.

Hasta el momento, Zaira lleva vendidos 290 dibujos y, desde esta tarde incorporará a su stock ilustraciones con el abecedario y las tablas de multiplicar "para que además de poder pintar, los chicos puedan aprender".