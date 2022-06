Aldosivi perdió un partido clave en Paraná y pronunció su caída futbolística

Aldosivi pronunció su crisis futbolística y estadística con una nueva derrota, y ante un rival directo por la permanencia. En su visita a Patronato de Paraná, cayó 1 a 0, por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El "Tiburón" sumó su séptima derrota consecutiva, desde la Copa de la Liga pasada, donde llegó a cuartos de final.

El lateral Facundo Cobos, a los 22´ del primer tiempo y tras un centro-gol, anotó la única diferencia ante un "Tiburón" que no tuvo ideas y volvió a extrañar la ausencia del goleador Martín Cauteruccio.

El próximo martes a las 19, seguramente con nuevo director técnico (¿Leandro Somoza, que renunció a Rosario Central?), los marplatenses recibirán a Platense buscando revertir esta situación.

El primer tiempo de Aldosivi fue preocupante, teniendo en cuenta la importancia del partido de cara al futuro. Patronato lo superó gradualmente, aprovechando la descoordinación futbolística del equipo en todas sus líneas. El equipo de Diego Villar no tuvo juego ni rapidez en la recuperación. A ritmo lento, permitió que el elenco de Sava maneje la pelota con comodidad.

A los 12´ el local tuvo la primera chance clara: Nicolás Castro habilitó a Sebastián Medina, quien quedó mano a mano ante Devecchi pero definió de zurda apenas por arriba del travesaño. Diez minutos después, Axel Rodríguez sacó un zurdazo a colocar que se fue muy cerca. Y en la siguiente acción, llegó el gol paranaense: Francisco Cerro perdió la pelota en ataque, Medina recibió un pelotazo largo y tocó atrás para la llegada del lateral Cobos, que sacó un centro que terminó convirtiéndose en un golazo, por encima de Devecchi. Al margen de la situación fortuita, una ventaja merecida para Patronato.

Aldosivi fue muy pobre en ataque. Santiago Silva no recibió juego y cayó en el desgaste de jugar de espaldas, chocando en un duelo con Quintana. Matías Pisano no pudo desnivelar individualmente, y Braian Martínez directamente no participó. Solo el empuje de Marcelo Meli desde el mediocampo como destacable.

Cuando avanzó algunos metros su rival, Patronato encontró comodidades de contra, y Herrera estuvo cerca a los 31´ con una definición a colocar.

La única opción de Aldosivi en el primer tiempo fue una llegada vertical de Meli, que abrió para Tomás Martínez y su zurdazo rasante se fue cerca,

Para el segundo tiempo, Villar no dispuso variantes de entrada. Aldosivi mostró un cambio de actitud que no le alcanzó ante la escasez de ideas y juego. De entrada, Devecchi salvó exigido un córner cerrado de Castro. El arquero, a los 14´, se salvó de un "blooper" cuando López Quintana le dio un pase exigido pero el delantero Rodríguez le cometió infracción cuando parecía perder la pelota. El ingreso de "Andy" Ríos por Tomás Martínez no logró mejorar al equipo portuense.

Con más ímpetu que imaginación, y ante un Patronato cada vez más replegado, Aldosivi de todos modos se fue acercando. Un par de arremetidas de Silva, que no llegó a conectar; un cabezazo alto de Patricio Boolsen en buena posición, tras un tiro de esquina; y un tiro libre que era peligroso para Patronato, pero que el "Tanque" ejecutó muy por arriba del travesaño.

De no ser por Devecchi, el local pudo haber ampliado a los 33´: pelota detenida, jugada preparada y gran derechazo de Diego García que el arquero sacó desde el ángulo al córner.

Antes del final, tras un pelotazo largo, Matías Pisano metió la pelota al centro y el juvenil Facundo De La Vega, ingresado minutos atrás, no pudo conectar por poco. El resultado "corto" del local le abría esas posibilidades al conjunto de Diego Villar.

Pero no hubo empate ni mejora. Aldosivi, que pese a la derrota había dejado una buena imagen ante Estudiantes, esta vez bajó varios casilleros en juego y en la tabla de promedios (Godoy Cruz, el anteúltimo, podría alcanzarlo). Necesita dar un "volantazo" desde el martes. El torneo recién comienza, y por ahora, hay tiempo y margen de mejora.

Síntesis:

Patronato (1): 20-Facundo Altamirano; 22-Raúl Lozano, 5-Leonel Mosevich, 2-Carlos Quintana y 28-Facundo Cobos; 50-Diego García, 32-Franco Leys, 21-Sebastián Medina y 7-Nicolás Castro; 9-Jonathan Herrera y 29-Axel Rodríguez. DT: Facundo Sava.

Cambios: ST 22´ 89-Alexandrer Sosa por Rodríguez y 8-Jonás Acevedo por Medina; 27´ 30-Lucas Krupszky por Cobos, 38´ 17-Francisco Álvarez por Leys y 25-Tomás Cáceres por

Aldosivi (0): 25-José Devecchi; 4-Rufino Lucero, 2-Mario López, 26-Patricio Boolsen y 43-Santiago Laquidaín; 17-Marcelo Meli, 18-Francisco Cerro; 10-Matías Pisano, 5-Tomás Martínez y 29-Braian Martínez; 9-Santiago Silva. DT: Diego Villar.

Cambios: ST 17´ 22-Andrés Ríos por T. Martínez; 32´ 40-Facundo De La Vega por B. Martínez.

Goles: PT 22´ Facundo Cobos.

Amonestados: PT R. Lucero; ST 21´ Castro, 41´ Cerro.

Incidencias: ST 43´ expulsado Santiago Laquidaín.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Silvio Trucco.

Cancha: estadio "Presbítero Grella", de Patronato.