Estacionó en una rampa y le pegaron un cartel en el vidrio: "No sea mal educado"

"No sea tan mal educado", escribieron los vecinos en el cartel que dejaron en la ventanilla del auto.

El accionar de los vecinos del Barrio Porteño de Belgrano que grafitearon un auto que una mujer de 92 años dejó estacionad durante cuatro días en la entrada de un edificio se volvió viral y, en las últimas horas, vecinos de la zona de la Estación Terminal Sur optaron por realizar una acción algo menos permanente.

Durante la tarde, el propietario de un vehículo decidió estacionar frente a una bajada señalizada como lugar de estacionamiento para personas con discapacidad y los vecinos decidieron dejarle una nota en la ventanilla.

"No sea mal educado, respete a los discapacitados. Ya llamé a la grúa", escribieron en una hoja y pegaron con cinta de embalar.

Este viernes, se viralizó la insólita excusa de una mujer de 92 años que tras dejar su auto estacionado durante cuatro días sobre la entrada de un edificio, vio como su auto había sido grafiteado y pidió a los vecinos "no ser violentos". Consultada sobre si no había notado que había aparcado en una rampa para discapacitados, la mujer aseguró que "no presta atención a esas cossas".

https://youtu.be/1qFL-2jwlo0