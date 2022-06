Ruta de langostino: el Consorcio Portuario pidió que "pronto se pueda volver a trabajar en tranquilidad"

Las autoridades del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata mostraron preocupación por los bloques que denunciaron empresarios pesqueros para traer las capturas de langostino de Chubut a la ciudad durante la última semana y pidieron que "pronto se pueda volver a trabajar en tranquilidad".

A través de las redes, el organismo que conduce Gabriel Felizia expresó su acompañamiento a los representantes locales de las cámaras del sector después de las tensiones que se profundizaron con el sur, a partir de una resolución del Consejo Federal Pesquero.

"Son capturas obtenidas en aguas nacionales y que deben ser procesadas en las plantas de Mar Del Plata. Esa dificultad para salir de Chubut y circular con la mercadería hacia nuestra ciudad pone en riesgo a la industria pesquera marplatense", advirtieron en el Consorcio.

A partir de la resolución del Consejo, el gobernador Mariano Arcioni había caldeó las aguas con polémicas declaraciones donde le apuntó con todo a "La Feliz" y sostuvo que “en Mar del Plata se trabaja en negro, no pagan nada y así no se puede competir". "Vienen a buscar nuestro recurso y se lo llevan. No lo vamos a permitir", sostuvo.

En el Consorcio Portuario recordaron al respecto que "los recursos son de todos y todas y los puertos aportamos al crecimiento del país". "Esperamos que pronto se pueda volver a trabajar en tranquilidad por el bien de los argentinos y argentinas", expresaron.

El jueves, las cámaras pesqueras de la ciudad expresaron su "profundo rechazo" a las declaraciones del mandatario de Chubut. A su vez, repudiaron las manifestaciones que tienen lugar en la ruta nacional 3, que imposibilitan la libre circulación de camiones con cargas de merluza y langostino con destino hacia Mar del Plata.

"Son bloqueos selectivos, ya que cuando desde Chubut se envía merluza y anchoita de su cuota social a Mar del Plata, nada de esto ocurre", habían señalado desde la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (Aepc), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa), la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport) y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (Udipa).

Durante los piquetes, hubo camioneros marplatenses que fueron víctimas de episodios de violencia. Uno de los camiones que se dirigía a la ciudad fue agredido con piedras, y sufrió daños en su parabrisas y parte de la carrocería.

Para Arcioni, la última resolución del Consejo Federal de Pesca habilita a que el langostino pueda ser procesado en Mar del Plata en detrimento de su provincia. Sin embargo, los empresarios locales lo desmienten y aseguran que esta medida rige desde 2018 y que las últimas modificaciones solo están relacionadas a aspectos de "fiscalización".

"Acá lo que está ocurriendo es que Chubut no puede salir de su propio encierro. Inventan un enemigo como Mar del Plata. "El gobernador y su secretario de pesca, han agitado a la gente irresponsablemente y no dejan salir en la ruta a los camioneros con langostino fresco. Violan la Constitución Nacional", denunció Mariano Retrivi, presidente de Alfa, una cámara de buques fresqueros bonaerenses.