La increíble propuesta de casamiento del marplatense Facundo Miguelena a su novia Juli Puente

El nadador marplatense Facundo Miguelena tuvo un romántico gesto con su pareja, la influencer Juli Puente, y le propuso matrimonio mientras paseaban por helicóptero sobre Nueva York.

Mientras la influencer estaba maravillada con los paisajes de la ciudad, el nadador aprovechó el momento de distracción para sacar el anillo y sorprender a su novia. La emoción de Juli no tardo en llegar y entre lágrimas le dijo el tan esperado Sí. El tierno video no tardó en hacerse viral en redes sociales y tuvo miles de comentarios de sus seguidores felicitando a la pareja.

"Prometo dar hasta lo que no tengo por verte sonreír toda mi vida. She said YES", escribió Miguelena en su cuenta de Instagram, con una versión instrumental de "Love Me Like You Do" de fondo.