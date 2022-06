Así se roban una batería en el barrio El Progreso: vecinos denuncian una ola de robos

Vecinos del barrio El Progreso reclaman mayores medidas de seguridad en la zona, ya que afirman, son víctimas de robos todos los días y aseguran que los ladrones “son siempre los mismos”.

A través de un video enviado a la redacción de 0223, se puede ver cómo un hombre ingresa al patio a través de una cerca, en una vivienda de 110 y 33, abre el capot del auto y se roba la batería, además de otros objetos de valor.

Uno de los ladrones se lleva una bicicleta en el interior de un patio. Foto: captura video

“Esta vez me llevaron además unas herramientas, el stéreo y unas zapatillas. Es la tercera vez que ocurre en el mismo lugar. Y si bien tengo varias cámaras de seguridad, no les importa. Todos los días le roban a un vecino distinto”, expresó un hombre, que por motivos de seguridad, no quiso revelar su identidad.

Los vecinos que sufrieron de un robo, compartieron las imágenes captadas con las cámaras de seguridad y comprobaron que son dos sujetos con el mismo modus operandi.

“Siempre roban los mismos y están juntos. Hacemos denuncias y nunca pasa nada. Se creen que son invencibles y siguen robando cada vez más cosas. Ya no sabemos que hacer”, lamentó otro de los damnificados.