Las mujeres y el cine marplatense dialogarán con el público en Chauvin 

En el marco del retorno de “La Mujer y el Cine” a la ciudad que vio nacer el festival hace 34 años, el séptimo arte hecho en nuestra ciudad y las mujeres que atravesaron algunas de sus historias, contarán sus experiencias al público, como parte de las actividades que se llevarán a cabo del 23 al 25 de junio, todas con entrada libre y gratuita.

Este sábado a las 10 en Chauvin -San Luis 2849-, se llevará a cabo “Charla con actrices protagonistas de películas marplatenses”. Carolina Sol Miori, Lucila Iriarte y Karina Levine son actrices protagonistas de los films de Mariano Laguyás “Chau”, “El tiempo compartido” y “Después del recreo” respectivamente.

Miori, con amplia experiencia en el ámbito audiovisual a través de diversos cortos y filmes de alcance nacional, fue Sol, una conserje de hotel camino a resolver un tema pendiente con su ex pareja en “Chau” (2013). Iriarte, actriz surgida de las tablas teatrales marplatenses, fue Laura, una supervisora de ventas que vive una crisis tras el alejamiento de su ex pareja David en “El tiempo compartido” (2017). Y Karina Levine, reconocida cantante de tango y La Condesa en el fenómeno “Drácula”, debutó en pantalla grande con “Después del recreo” (2022) como Elena, una docente recién jubilada que intenta reencausar su vida y la relación con su ex novio.

Durante el encuentro, compartirán sus experiencias en estos films de proyección nacional, rodados en la ciudad con producción y técnicos locales. Esta muestra del histórico festival, es organizada por la Asociación ¨La mujer y el cine¨ y Secretaría de Cultura de Mar del Plata.