Con más de 3 millones de viewers, se realizó La Velada del Año 2

Ibai otra vez hizo de las suyas y, con un récord de espectadores de más de 3 millones de viewers, volvió a realizar La Velada del Año, evento que reúne a los principales streamers de habla hispana en un ring de boxeo. Además de las peleas, hubo varios show musicales en los que participaron los argentinos Duki, Bizarrap y Nicki Nicole.



Más de 10.000 personas asistieron al evento en vivo en el Pabellón Olímpico de Badalona, en un evento que tuvo de todo: música, boxeo y los streamers más populares de habla hispana dentro de un ring. En total hubo en la noche 5 peleas con tres rounds casa una entre diferentes personajes populares de Twitch y Youtube.





TheGrefg e Ibai Llanos presentando La Velada del Año 2

Viruzz de corono campeón de La Velada del Año 2 frente a Momo

Luzu vs Lolito en La Velada del Año 2

El combate que inició la velada fue la deque si bien parecía ser la lucha menos interesante de la noche debido a que ninguno compartía una historia en común, resultó siendo una pelea muy entretenida. Tras completar ambos tres asaltos muy parejos, el jurado, por decisión unánime, eligió a Spursito como ganador.fue una de las más espectaculares luchas del evento. Siendo el único encuentro entre mujeres de toda la velada, las dos streamers brindaron un espectáculo de golpes con gran intensidad que hizo estallar a todos los espectadores de Badaolona. La mexicana Arigamplays se coronó campeona luego de la decisión de los jueces.El combate más esperado por el público argentino fue el que protagonizó. El reconocido hincha de Platense no pudo ante su rival, pero de todas formas dejó una gran imagen ante todo el público que estuvo presente allí.Con un gran primer asalto del español, Momo se vio con dificultades desde el comienzo. Si bien parecía que podía remontar la pelea logrando grandes golpes, el juez debió suspender el encuentro en el tercer round debido a que no paraba de sangrarle la cara al argentino. La decisión fue tomada con fines preventivos, ya que todos los participantes eran amateurs y una lesión de ese estilo podía perjudicar la salud de cualquiera de los luchadores.fue el cuarto combate de la noche. Los españoles se enfrentaron en una pelea inédita y nunca antes vista. La expectativa fue grande pero el desarrollo tuvo complicaciones: a segundos de comenzar el segundo round, Luzu tuvo que abandonar el ring debido a una lesión que sufrió durante la pelea. Fue una decepción muy grande para el youtuber ya que estuvo durante muchos meses entrenando y preparándose para este evento especial. Lolito, de un gran primer asalto, terminó ganando el cinturón.Finalmente, el evento cerró con la pelea principal entre. Ambos protagonizaban el combate en el que todas las miradas estaban puestas, Jagger repetía este año como combatiente y Bustamantepor abandono del actor Jaime Lorente. Con una brutal actuación de Jagger, que soportó bien los golpes de su rival y repartió puñetazos muy duros, logró consagrarse campeón por segunda vez consecutiva. El arbitro había decidido antes de que comience el tercer asalto que Bustamente no podía continuar peleando.

Duki, Nicki Nicole y Bizarrap brillaron también en Badalona

Además de los grandes combates de la noche, distintos artistas se presentaron para brindar un show entre cada pelea, entre ellos estaban los argentinos Bizarrap, Duki y Nicki Nicole.



La cantante y autora de 'Wapo Traketero' y 'Años Luz', hizo su presentación en la previa de Arigameplays vs. Paracetamor. La actual pareja de Trueno hizo cantar a todo el público con sus clásicos temas como "Ella No Es Tuya" y su BZRP Session.



Nicki Nicole haciendo su presentación en La Velada Del Año 2



Luego, 'El Duko' puso su voz antes de la pelea que protagonizó Momo. Al finalizar su espectáculo, Duki anunció alguna de sus fechas que realizará en el país ibérico.



Todas las luces se las llevó finalmente Bizarrap, que se presentó antes de la pelea principal entre Jagger y Bustamente. Con un show de lujo presentando varias de sus producciones, el productor musical fue de lo más destacado de la noche.



Rels B y Quevedo, ambos españoles, fueron los otros dos artistas que se participaron del show musical.





Bizarrap se llevó todas las luces en La Velada del Año 2

El primero, pudo doblar la cantidad de espectadores en vivo de su edición anterior, en la que había conseguido una cifra de casi un millón y medio. El segundo récord que batió fue la marca que tenía el streamer TheGrefg de ser la transmición más vista de la historia de Twitch, con más de dos millones y medio de espectadores.TheGrefg estuvo presente en la velada y se mostró feliz por el récord que consiguió su amigo y lo felicitó en vivo.