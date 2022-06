Amalia Granata se mostró furiosa con L-Gante: "Yo no creo que estos chicos sean artistas"

El jueves pasado, L-Gante recibió una distinción por parte de la empresa Deco Color SRL por su trayectoria y aporte a la música y la cultura del país. La noticia no le gustó para nada a Amalia Granata y criticó al artista en un programa de radio.



"Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional", dijo la diputada provincial de Santa Fe en 'Polino Auténtico', el programa de Radio Mitre que conduce Marcelo Polino los sábados a la mañana.

"Artista es José Luis Perales, Luis Miguel ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’. Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia", agregó.



Su compañera Mariana Brey, defendió al músico argumentando que los gustos son subjetivos, pero Granata la cruzó y le pidió que no la trate de "ignorante".



No es la primera vez que se genera polémica por un reconocimiento del artista. En octubre de 2021, el Concejo Municipal de Rosario aprobó la distinción del artista como "visitante distinguido" de la ciudad, y durante el debate previo, la concejal Daniela León fundamentó su voto en contra citando las propias letras del artista. "Estos son los motivos por los cuales no vamos a votar esta distinción porque precisamente son las letras las que fomentan la violencia de género".



"Nosotros nos cagamos de risa!", fue la contestación que le dio a la concejala mediante un audio enviado a Teleshow. "Toda persona tiene derecho a opinar, así que no hay drama. Lo que nos dio gracia fue el resultado de su oposición", agregó.