Traslado de la Zona Roja: los vecinos lo consideran "un hecho histórico"

Una lucha de años es la que protagonizan los vecinos del sector denominado como la Zona Roja, para que dicha actividad deje de realizarse en ese barrio. El viernes último, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto oficialista que prevé uno o más sectores delimitados para la oferta sexual en la vía pública, y sanciones para quienes no cumplan con lo previsto en la norma. Vecinos y comerciantes de la zona expresaron su satisfacción pero advirtieron que no permitirán que una de las zonas elegidas sea justamente su barrio.

Será el intendente Guillermo Montenegro quien, en un plazo de 45 días y luego de escuchar propuestas de las distintas partes, deberá definir cuál será el o los sectores en donde se podrá desarrollar la actividad. En una recorrida por el sector, 0223 dialogó con vecinos y comerciantes quienes se mostraron satisfechos con la sanción de la ordenanza que regulará la oferta sexual en la vía pública. Inclusive, en las últimas horas hicieron circular un comunicado en agradecimiento al jefe comunal, funcionarios de Seguridad y ediles que apoyaron el proyecto.

El comunicado cataloga la norma como "un hecho histórico para nuestra ciudad" la regulación de la prostitución callejera. "Más de 2 décadas de espera por parte de vecinos que nos hemos visto vulnerados en todos nuestros derechos, siendo víctimas directas estos últimos años de amenazas y violencia física por parte de un colectivo que pretende ampararse en una falsa victimización para delinquir y vandalizar libremente", expresaron desde la Comisión Vecinal de los barrios Don Bosco, Sarmiento, y Los Andes.

Por último, el comunicado de los vecinos reza que quieren una ciudad "que cobije todas las diversidades raciales, ideológicas, políticas, y de género, pero no queremos convertirnos en un paraíso de la droga y el descontrol, donde algún sector crea que tiene 'piedra libre' para delinquir y avasallar los derechos de otras personas".

En ese sentido, uno de los comerciantes de la zona de Luro y Malvinas, sostuvo que estaba "completamente de acuerdo con el traslado" ya que en la vereda de su comercio es habitual que paren trabajadoras sexuales por las noches que "dejan todo sucio, lleno de basura, y cuando llegamos a la mañana para abrir el local tenemos que baldear la vereda porque hacen sus necesidades ahí y es verdaderamente un asco", sentenció el hombre que prefirió no decir su nombre por temor a represalias.

Basura y suciedad en las veredas son sólo algunos de los problemas de los vecinos.

"La verdad es que nos pusimos contentos cuando nos enteramos de la ordenanza porque pedimos por esto hace muchos años, y nunca habíamos obtenido respuestas concretas", sostuvo el comerciante y añadió que "ahora lo que esperamos que no lo trasladen acá a pocas cuadras porque escuchamos que se habló de la vereda del molino harinero que está en Luro y Chile porque eso no cambiaría en nada el problema, que sabemos es mucho más que prostitución o estigmatización".

Otra de las vecinas de la zona, Nora, señaló que "esperamos que esto suceda así como dice la ordenanza y en 45 días les busque un lugar". Ante la consulta sobre una posible reubicación en las cercanías de la actual, la comerciante sostuvo que "de ninguna manera, acá ya no, porque el problema no es solamente lo que generan ellos, sino todas las personas que frecuentan la zona, que es parte del riesgo que queremos erradicar".

"Son unos 'manijas' que andan rondando por todo el barrio y si siguen acá estamos en la misma. Les tienen que buscar un lugar lejos, donde no haya frentistas, no haya casas ni nada. Esta zona del ferrocarril está toda habitada y acá no queremos más esto", subrayó la vecina de la zona de Luro y Teodoro Bronzini.