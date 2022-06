El desopilante encuentro entre Ibai y la mamá de Duki: "No fumes porros, por favor”

Ibai Llanos, durante un stream en su canal de Twitch, compartió una divertida anécdota que tuvo con Sandra, la mamá de Duki. El español contó que la madre del trapero lo felicitó por "no fumar porros"



“Primero saludé a Duki y Emilia. Después se me acercó la madre de Duki y me dijo ´Ibai, no fumes porros, por favor”, comenzó diciendo el relator de e-sports entre risas.

Y continuó: “Ahí no había ningún tipo de producto o sustancia. Le contesté que no fumaba y me dijo ´¿no fumas? Antes me caías bien. Ahora me caes mejor´”. Ibai indicó que luego que Sandra se dio vuelta, buscó a su hijo y le expresó: “¿Sabés por qué Ibai conoció a Messi? Porqué él no fuma porros”.



Tanto trapero, como su novia Emilia Mernes y su mamá se encontraban en España en el marco de la participación del autor de "Goteo" en La Velada del Año 2, evento en el que diferentes streamers hispanohablantes se subieron a un ring para pelear entre ellos. Duki realizó un show frente a un público de más de 10.000 personas y también acompañó a Momo en la entrada para su combate contra el youtuber Viruzz.

El clip se volvió rápidamente viral en las redes sociales. Duki compartió el video en su cuenta de Twitter y comentó: "Ajajajaj fue de los momentos más surrealistas de mi vida".