Cristina Kirchner: "Siempre hablé y actué de frente"

Tras su última aparición pública en el acto por el centenario de la inauguración de YPF, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para apuntar contra algunos funcionarios del frente de todos por la licitación del gasoducto Néstor Kirchner

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", escribió Cristina en su cuenta oficial de Twitter.

El mensaje en la red social fue escrito sobre el porteo de Energía Argentina (Enarsa) en el que el organismo se refiere a “funcionarios que no funcionan”: "la categoría de “funcionarios que no funcionan”, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta", escribieron desde el organismo.

La publicación de Energía Argentina se originó luego que el portal Infobae publique una nota que tituló con una declaración es off the record donde los funcionarios aseguraban que “Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa”. La vicepresidenta le había pedido “acción” a su compañero de fórmula usando esa misma referencia: qué use su lapicera.