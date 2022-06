Alberto Fernández le pidió la renuncia a su ministro de Producción

El presidente Alberto Fernández le pidió este sábado la renuncia al ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, después de las acusaciones que ventiló en las últimas horas la vicepresidenta Cristina Kirchner por haber sufrido presuntas "operaciones" de prensa en su contra por parte del ministerio que hasta hoy comandaba Kulfas.

Gabriela Cerruti, la portavoz de la presidencia, confirmó al mediodía la decisión del mandatario, como gesto de respaldo a la vicepresidenta. Por la mañana, después de la queja de Cristina, Fernández ya se había expresado en sintonía con ella.

"Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar de Cristina", dijo el presidente, a través de su cuenta de Twitter.

La repentina salida de Kulfas se conoce después del primer acto que encabezaron juntos, después de tres meses, Alberto y Cristina en Tecnópolis, por el centenario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

El exministro de Producción era un hombre de confianza para el presidente y tenía un peso clave dentro del gabinete económico. Por el momento, no se anunció quién será su reemplazante.

La última salida que había hecho ruido en el Gobierno fue la de Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, después de que el jefe de Estado decidiera pasar la secretaría a la orbita del ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán.

¿Qué pasó?

El escándalo de este sábado se desató tras un comunicado oficial de Energía Argentina, la empresa pública de energía creada en 2004 por Néstor Kirchner. La comunicación de Energía Argentina contiene la captura del mensaje de Whatsapp que se difundió a un grupo reducido de periodistas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, en respuesta a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Cristina, durante el acto en Tecnópolis, le pidió públicamente a Alberto Fernández que “use la lapicera” para administrar las tensiones sociales “en favor de las grandes mayorías”. Hay que sentarse con los empresarios, pero no como amigos, sino pidiéndoles que devuelvan algo", insistió la vicepresidenta, en una velada referencia a las reuniones que el presidente mantuvo en los últimos días con directivos de Techint, por la extracción de gas de Vaca Muerta.

Entonces, el comunicado "en off" del ministerio de Producción (que, naturalmente, se le atribuye a Kulfas), rezaba lo siguiente: "La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint".

La vicepresidenta no se guardó la réplica y visibilizó su malestar en los medios, lo que obligó al presidente a tomar una decisión respecto de la continuidad del ministro Kulfas dentro del gabinete.