Demi Lovato vuelve a la Argentina después de 8 años

La cantante estadounidense Demi Lovato se presentará en el Movistar Arena el próximo 9 de septiembre en el marco de su gira internacional Holy Fvck Tour, nombre que lleva su último álbum, lo que marca su regreso al país después de casi una década.

La autora de "Cool for the Summer" y "Sorry Not Sorry", entre otros éxitos, volverá al país luego de 8 años. La última vez había sido en el 2014 en un memorable show en el Luna Park. En el 2009 también se había presentado en el país junto a los Jonas Brothers en River Plate y en el 2012 realizó un concierto en el estadio Malvinas Argentinas.

La artista tiene 17.7 millones de suscriptores y 6.411.201.660 de reproducciones en YouTube, además de más de 30 millones de oyentes mensuales en la plataforma musical Spotify. Además cuenta con grandes premios como un MTV Award, 14 Teen Choice, cinco People´s Choice, un Latin American Music Award y un Vanguard Award por sus servicios al activismo LGBTQ+.

Las entradas de 'Holy Fvck Tour' saldrán a la venta este viernes 10 de junio a las 10 de la mañana a través del sitio web del Movistar Arena. Los precios de los boletos van desde los $6.700 hasta los $14.200.

CAMPO DELANTERO | $14.200 + S/C

PLATEA BAJA 1 | $14.200 + S/C

PLATEA BAJA 2 | $12.200 + S/C

PLATEA BAJA 3 | $10.200 + S/C

CAMPO TRASERO | $9.200 + S/C

PLATEA ALTA 1 | $8.200 + S/C

PLATEA ALTA 2 | $6.700 + S/C

Habrá un VIP PACKAGE, cuyo precio no se conoce, que incluye;

1 Ticket Campo Delantero

Ingreso al predio antes del horario de apertura de puertas

Staff dedicado al acceso Vip

Paquete Vip de merchandising oficial de regalo

Credencial oficial laminada

Prioridad en la compra de merchandising, previo a la apertura de puerta