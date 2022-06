Luz y Fuerza se reúne en la ciudad con el eje puesto en la inflación: piden una paritaria del 75% anual

Los delegados de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza participan del LXIV Congreso Ordinario en el que se realiza, hasta el jueves inclusive en el Hotel 13 de Julio, con el referente de Mar del Plata como anfitrión, Eduardo Cóppola.

El encuentro, que tiene como objetivo que los delegados consideren la Memoria y Balance correspondiente al período 2021-2022, así como los recursos y presupuesto para el siguiente período, tiene en esta oportunidad el eje principal puesto en la inflación.

“Venimos a analizar la la realidad del país. El el tema que más nos preocupa es la inflación”, aseguró en rueda de prensa el titular del Sindicato Guillermo Moser, al tiempo que consideró que la inflación es clave para la actualización de la paritaria nacional que este año rondará el 75% anual. ”Tenemos que actualizar las paritarias y tenemos una responsabilidad muy grande. Nos preocupa demasiado porque la inflación es la que mueve todo”, dijo.

Consultado por las obras realizadas para el sector que representa, Moser consideró que “con las inversiones no hay problemas, se han realizado obras y no se cortó el suministro ni con incendios, inundaciones, ni durante todo el verano”, sostuvo al tiempo que evaluó que el incremento de artefactos eléctricos durante el invierno, no representará un problema en el suministro de energía.