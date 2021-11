El Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatorio por el conflicto que se desató en la central eléctrica 9 de Julio de Mar del Plata después de distintas medidas de fuerza que tomaron los trabajadores en medio de denuncias de "vaciamiento".

Así, el conflicto entre la firma Centrales de la Costa Atlántica S.A. - que concesiona la 9 de Julio - y los trabajadores representados por el Sindicato de Luz y Fuerza entró en suspenso, al menos por 15 días, por el dictado de la conciliación obligatoria.

En este sentido, desde el gremio volvieron a denunciar este lunes "el vaciamiento, la falta de inversión, los ataques a los derechos laborales", producto de un "modelo neoliberal privatizador". "Para las empresas la variable de ajuste son las y los trabajadores", apuntó Sebastián Farías, secretario general de Luz y Fuerza.

De azul, Sebastián Farías, secretario general de Luz y Fuerza. Foto: 0223.

Farías aseguró que en la central generadora de Mar del Plata "no hay inversión ni un rumbo energético claro". "No sabemos cuál es el futuro de la Central 9 de Julio y no está garantizada su continuidad para abastecer a Mar del Plata de energía. Por eso necesitamos cambiar el modelo ya que si no se modifica se van a seguir desarrollando los mismos conflictos gremiales que venimos denunciando", sostuvo.