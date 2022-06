Confundieron a un imitador de Michael Jackson con Felipe Pettinato y lo golpearon

Leo Blanco es uno de los imitadores de Michael Jackson más famosos del mundo: sus 13 cirugías estéticas hacen que el joven tenga una apariencia casi idéntica al 'Rey del Pop'. Pero su gran parecido al cantante le jugó una mala pasada: fue agredido por un grupo de hombres porque pensaban que era Felipe Pettinato.

“Un señor me pegó un codazo, me miró y me dijo ‘enfermo mental’. Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho, me lo dobló y con su mano estrujó la mía apagando el cigarrillo. ‘Vas a aprender’, me dijo”, detalló Blanco.

Y agregó: “Cuando entré; allí ya sin vergüenza varios hombres hablaban alto sobre mi. Fui hacia uno de los mingitorios y de repente tenía más de 10 tipos diciendo en voz alta ‘¿vos no estabas preso?’ y se respondían: ‘Noo a este lo internaron por loquito’. Les expliqué que no era Pettinato, pero seguían en la suya”.

A mediados del mes pasado, el hijo del periodista Roberto Pettinato protagonizó un trágico incendio en un departamento de Colegiales que le costó la vida a Melchor Rodrigo, un reconocido neurólogo que trataba al joven y que ganó notoriedad por divulgar sus trabajos sobre la enfermedad de Lyme.

Pettinato, entonces, tuvo que quedar internado bajo custodia, ya que se trataba del único testigo del incidente. La Justicia abocó la investigación para determinar si el brote psicótico sufrido por el fan de Michael Jackson se produjo antes, durante o después del incendio.