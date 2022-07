Día Internacional del Chiste: ¿hay límites para el humor?

Hay chistes que ya no se hacen. ¿Cuáles son los límites del humor en una sociedad que evolucionó? Hoy es el Día Internacional del Chiste y aprovechamos para recordar algunos chistes que se hacían antes y que ya no van más.

Esto contiene estereotipos violentos de género, con expresiones degradantes y altamente sexistas. ¿Cómo influye esto en la sociedad? Los estereotipos son generalizaciones no fundamentadas que terminan por ser totalmente aceptadas por un colectivo. ¿Qué genera esto? Un prejuicio, juzgás socialmente, lo que orienta tu conducta. Y ahí es cuando aparece la discriminación que es la acción condicionada por el prejuicio que se basa en ese estereotipo que vimos en la tele una y otra vez.

No naturalicemos la violencia verbal. No es chiste, no es piropo. Es violencia. ¿Por qué? Las mujeres no somos cuerpos, somos personas y no pedimos tu opinión. El piropo es una opinión cosificadora donde el hombre trata de mostrarnos su poder sobre nosotras. Él puede evaluarnos, puede opinar en público sobre nosotras y nosotras debemos callarnos y encima agradecer, porque sino sos una maleducada. El mismo que grita linda, después cruza y grita “fea”, da igual. ¿Sabes por qué? Porque el piropo no es un halago ni un favor hacia la mujer, es una imposición del hombre que nace de su ego.

Entonces, ¿seguís pensando que el humor no tiene límites? Hay chistes que ya no causan gracia porque la discriminación no nos debería causar gracia, sólo generan estereotipos que nos afectan como sociedad. Y ya no queremos eso.

¿Viste? Ahora, lo sabes.