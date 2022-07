El incómodo momento que vivió Pep Guardiola con un fan que le pidió una foto durante la medianoche

Pep Guardiola es sin dudas uno de los mejores directores técnicos del mundo actualmente. Su gran éxito en distintos equipos de Europa han ocasionado que tenga numerosos fans alrededor del mundo. Tal es así que el DT del Manchester City vivió un incómodo momento con un fanático que le pidió una foto durante la medianoche en las calles de la ciudad.



Mientras el ex futbolista andaba en su bicicleta por las calles de la ciudad inglesa, un usuario de TikTok, que notó su presencia, comenzó a seguirlo en su recorrido y grabó toda la situación.



"Déjame tomarte una foto Pep", comenzó a gritar el hombre con total emoción, mientras el DT parecía evitarlo.



Segundos más tarde, el usuario logró alcanzar a Guardiola y el ex Barcelona terminó bajándose de su bicicleta. Al darse vuelta, se podía ver en su rostro un gesto de incomodidad y medio, ya que al ser medianoche, no entendía que estaba sucediendo.







En las redes sociales surgió el debate de por qué el director técnico frenó su marcha. Algunos sostienen que Guardiola se asustó con el hombre porque pensaba que le iba a robar, ya que al bajarse de su bicicleta, el DT parece ofrecérsela en un claro gesto de evitar una situación violenta de asalto.



Finalmente, cuando el hombre le explica que quiere una foto, la cara del exfutbolista cambió completamente a un gesto de enojo y, sin decir ninguna palabra, se retiró del lugar. Además de negarle la foto, el DT del City no saludo a su fanático cuando este le extendió la mano.



El video se viralizó rápidamente en redes sociales y cientos de usuarios criticaron el accionar del usuario por perseguir a Guardiola durante la medianoche.