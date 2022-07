Gabriela Cerruti: "Están jugando con la mesa y los alimentos de los argentinos"

La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti señaló este jueves que "si hubo remarcaciones de precios por especulación, codicia o incertidumbre, esperemos que no jueguen con la mesa y los alimentos de los argentinos".

"Aquellos que remarcaron creyendo que habría una devaluación, sería bueno que dejen de jugar con los precios porque no están jugando con el Gobierno sino con la mesa de los argentinos", dijo Cerruti en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde aseveró que "no hay faltantes masivos ni ninguna situación de desabastecimiento" y señaló que, en algunos casos de falta de productos, eso se debe a maniobras especulativas de quienes retienen productos para venderlos luego a mayor precio.

"El Gobierno está garantizando que no haya desabastecimiento en productos de primera necesidad. Puede haber un faltante particular en alguna góndola pero no hay faltantes masivos ni ninguna situación de desabastecimiento. No llevemos ese temor a la población", planteó la portavoz.

Además, la funcionaria destacó el "crecimiento sostenido de la economía" argentina y una "recuperación fuerte del empleo registrado", y dijo que el Gobierno espera para las próximas semanas "un boom turístico" con el ingreso del turismo receptivo así como una "muy fuerte" circulación interna durante las vacaciones de invierno.

Cerruti, confirmó que a partir de este viernes estará disponible tanto en la página del Gobierno nacional como a través de la aplicación Mi Argentina el formulario para la inscripción de usuarios y usuarios de cara a la segmentación de las tarifas, que, según indicó, "comenzará a regir a partir del 1 de agosto".

"A partir del 1 de agosto comenzarán a regir las tarifas de acuerdo con las tres franjas fijadas por el decreto dictado hace un mes por el presidente Alberto Fernández", aseveró.

Por último, consultada acerca de la posibilidad de la creación de un Salario Básico Universal, indicó que "es una discusión que se evalúa aquí y en el mundo", pero que "van en el mismo sentido que otros programas que ya tiene la Argentina, como la Asignación Universal por Hijo, el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar".