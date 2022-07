Crisis económica: "Vamos a priorizar los dólares que hagan crecer la producción y el trabajo"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró este jueves que el Gobierno de Alberto Fernández priorizará el flujo de dólares que haga "crecer la producción y el trabajo", en un claro respaldo a las declaraciones que hizo en las últimas horas la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis.

"El Gobierno va a priorizar que los dólares se dirijan al agro, a la industria, a la salud de los argentinos y no a las compras suntuosas", afirmó la vocera de la administración nacional, en una conferencia de prensa que dio por la tarde en Casa Rosada, y ratificó: "Se priorizan los dólares para todo aquello que haga que crezca la producción y el trabajo".

Por el momento económico del país, la funcionaria dijo que hay que establecer "prioridades", por lo que pidió "ser muy cuidadosos en cuanto al uso de los dólares para importación". "Hay que ver cuáles son las importaciones que se van a jerarquizar para un mayor financiamiento del Banco Central", declaró.

Estas declaraciones están a tono con la postura de Batakis, quien en una entrevista televisiva había advertido que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”, una frase que causó fuerte revuelo.

La sucesora de Martín Guzmán anticipó, de ese modo, que durante su gestión se priorizará el uso de dólares para la producción en desmedro del uso de divisas para el turismo. “Por supuesto que la economía siempre genera tensiones. Para eso está un ministro, para articular y destrabar los nudos", aseveró.

En la conferencia de este jueves, Cerruti también dijo que espera que "las remarcaciones especulativas de los últimos días" sean "una práctica que no siga adelante" porque "estaban generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida o corrida que no sucedió y no está sucediendo".

Por otra parte, la funcionaria descartó que "en este momento" se avance con un "Salario Básico Universal", un proyecto que trata de instalar un sector del Frente de Todos. "No está contemplado por cómo están las cuentas de la Argentina", señaló.

Por último, la portavoz afirmó que el jefe de Estado, Alberto Fernández, "está trabajando todos los días y mantiene reuniones de trabajo y conversaciones" con todos los funcionarios, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, "con quien se reunió el lunes a la noche" en la residencia de Olivos.