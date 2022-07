Armó 40 llaves con los teléfonos de los amigos y las dejó tiradas por Mar del Plata: "No paran de llamarnos"

En Twitter, la particular historia se compartió cientos de veces y recibió miles de me gusta.

Una broma pesada que en los últimos días le hizo un marplatense a su grupo de amigos se volvió viral en las redes sociales por su originalidad: el joven armó cuarenta llaves con los teléfonos de sus conocidos y las dejó tiradas por toda la ciudad.

Con el correr de las horas, los celulares de los chicos no paraban de recibir llamadas de personas avisando de que habían encontrado sus “llaves” personales. “No paro de recibir llamados de personas que dicen que encuentran una llave que dice ‘devolver a tal número’. Voy a revolvear el celular me parece”, decía “Juampa”, uno de los chicos que fue “blanco” del chiste.

“Voy a empezar tranquilo para no empezar la semana alterado. La persona que esté tras la joda que me están haciendo desde las 8 o 9 de la mañana, le esta saliendo bárbaro. Ya me llené las pelotas”, agregó el joven, visiblemente molesto, en el mismo audio que envió al grupo de amigos de WhatsApp.

Las llaves fueron encontradas en distintos puntos del centro, como Bolívar y Córdoba y Córdoba y Brown, y en otros sectores. Juanma, incluso, dijo que hasta recibió un llamado de una persona oriunda de Tandil.

La “joda” se le ocurrió a un Facundo, un chico que trabaja en una cerrajería. Por su oficio, tenía acceso a llaves que estaban rotas o que no se usaban y entonces las reutilizó de una manera muy original.

Pronto, los amigos empezaron a sospechar de él hasta que finalmente confesó la autoría. “No me aguanté. Lo tuve que decir. Les prometo que no voy a tirar más de ustedes”, dijo "Facu", entre risas.

La particular historia se compartió en TikTok, con capturas de los chats de WhatsApp, y también a través de Twitter, donde fue compartida cientos de veces y recibió miles de likes. “Es la mejor joda del mundo”, reconoció Martín, otro de los chicos que forma parte del grupo.