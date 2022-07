Nunca frenó: así chocó el joven de 23 años al colectivo que esperaba el semáforo en Alem y Paso

Los registros de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) confirmaron que el conductor de 23 años que impactó violentamente contra la parte trasera de un colectivo en la madrugada de este sábado nunca detuvo su marcha.

0223 pudo tener acceso a imágenes que pertenecen al sistema de videovigilancia municipal en donde se observa el instante del choque, que dejó como saldo a dos personas hospitalizadas: el mismo joven que manejaba el Volkswagen Polo y el chofer de la línea 571.

En la breve secuencia, se ve, tal como se informó en un primer momento, que el colectivo permanece detenido en la esquina, a la espera de que la luz verde del semáforo le habilitara el paso, hasta que el auto color negro lo choca a toda velocidad, sin aminorar la marcha.

De hecho, en las imágenes se vuelve evidente la contundencia del impacto con el gesto de inercia que tiende a mover unos metros hacia adelante a la unidad del transporte público.

Si bien las particulares circunstancias del choque hacen presumir que el automovilista circulaba ebrio, hasta el momento no se ha podido confirmar oficialmente la hipótesis ya que el joven se negó a hacerse un test y fue derivado a un centro asistencial por su propia madre.

Recién se podrá saber si el chico se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia cuando estén los resultados de las primeras evaluaciones médicas. En la causa, por lo pronto, ya tomó intervención el fiscal de Delitos Culposos, Pablo Cistoldi.

De milagro, el brutal choque no fue postal de una tragedia. Los otros tres ocupantes que acompañaban al joven no acusaron heridas, al igual que las personas que viajaban en el colectivo. El chofer sí tuvo que ser derivado al Hospital Interzonal por un “traumatismo cervical” pero no revestía gravedad.