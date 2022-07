Ahora Flor Peña también tiene en contra a Fantino

El conductor de Animales Sueltos no está contento con la incorporación de Flor Peña.

Las cosas entre Alejandro Fantino (de vacaciones hasta este lunes 18 - donde fue reemplazado por Rolando Graña en Animales Sueltos) y Florencia Peña (quien conduce también en América LPA) no están bien. Ninguno de los ciclos por ahora encontró el rumbo para incrementar su audiencia.

Y no sólo es por ser "víctimas" de la gran audiencia que generan la competencia de La Voz Argentina (Telefe) y El Hotel de los Famosos (Eltrece), los ciclos más vistos de sus canales. Se dice que Fantino le reprochaba antes de irse de viaje a Flor la pantalla fría que recibe y que Peña no lograría instalar comercialmente a su ciclo, debido a la reticencia de los anunciantes de estar emparentados con su estilo desenfadado.

En estos tiempos de rating flaco, los conductores no solo se fijan en el rendimiento de su propio ciclo sino que también esperan que el que viene antes les deje un piso de audiencia asegurada.

Pero no es el único argumento de discordia. Hay otro tema que hace que Fantino no esté contento con la incorporación de Flor a América: no está de acuerdo con que Pena cobre más que él.