Maxi López adquirió un histórico club de Inglaterra

Maxi López, ex delantero de River y Barcelona, concretó hoy la compra del Birmingham City, un club histórico del fútbol de Inglaterra.



El exfutbolista, a través del grupo económico del que es parte, se hizo propietario del equipo que actualmente juega en la segunda división inglesa. De esta forma, Maxi López se convirtió en el primer argentino de la historia en ser dueño de un club inglés.



"Estuve trabajando en esto por casi un año. Es un gran proyecto, veo mucho potencial en el equipo. Creemos que podemos hacer un gran trabajo en el City, por nuestros hinchas y por el equipo", aseguró en diálogo con La Nación +.

El Birmingham City, conocido también como "The Blues", es un histórico del fútbol ingles. Con 147 años de vida (fundado en 1875 como Small Heath Alliance) consiguió algunos campeonatos a lo largo de su historia, como dos copas de la liga en 1962 y 1963, como así también dos subcampeonatos de Copas de Ferias (actual UEFA). El club inglés no juega la Premier League desde la temporada 2010-11, siendo este un reto principal al que deberá afrontar Maxi López como nuevo propietario.



"Estoy muy feliz, hoy fue el día de venir a conocer al staff y a la gente que trabaja en el club. Cuando empezamos a trabajar en esta situación hace más de un año sabíamos lo que representa el Birmingham para el fútbol inglés y por eso tenemos un proyecto súper importante. El objetivo este año es sentar las bases para empezar a crecer y llevar de nuevo al club al lugar que se merece", agregó el ex River a La Nación.



La operación de compra deberá esperar el visto bueno de la Englis Football League, que regula el Championship. Recién la nueva comisión podrá asumir en dos o tres semanas.