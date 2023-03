La polémica foto de Wanda semidesnuda que subió Icardi para demostrar que siguen juntos

Cada tanto, Mauro Icardi finge demencia. No suele ser casual. El delantero del Galatasaray de Turquía reacciona desde su cuenta de Instagram cada vez que aparece alguien cerca de su esposa Wanda Nara, quien en los medios argentinos y en sus redes asegura que hace meses que está soltera, pero en una entrevista a la Tv italiana le dijo hace unos días que Mauro sigue siendo su esposo.

Este martes, Icardi tuvo un par de horas de enorme exposición en las redes sociales, subiendo a su cuenta de Instagram, en la que tiene casi diez millones de seguidores, un amoroso posteo celebrando sus diez años junto a Wanda, aunque están juntos desde fines del 2013, ya que la mediática recién se separó de Maxi López en noviembre de ese año, y unas semanas después comenzó su romance con quien era uno de los mejores amigos de su esposo.

Luego subió varias historias, dejando en claro que tiene las pruebas para demostrar que su matrimonio con Wanda sigue en pie, desmintiendo a periodistas y hasta dejando un texto en el que asegura hacerse el tonto a propósito.

Pero la última historia que subió, ya en plena medianoche turca, generó polémica. Es que Icardi posteó una foto de Wanda de su última visita a Turquía, con el pelo teñido de morocho, durmiendo en la cama, de espaldas, en ropa interior y sin corpiño.

Y la acompañó con la letra de una canción que parece un mensaje directo para L-Gante, quien hoy cruzó comentarios y posteos con Wanda en Instagram, generando dudas sobre su relación. “Todo el mundo le da like, pero yo soy el que le toma la foto. Las mejores no las sube, esas son para nosotros”, se lee en la letra del tema sobre la imagen de Wanda.

La mediática no le escribió nada en el romántico posteo, tampoco reposteó sus fotos, salvo las dos que subió de sus hijas, y habrá que ver cómo reacciona ante esta actitud de Icardi de mostrar imágenes que ella no mostró en su último viaje a Turquía. Aunque parece que no le cayó nada bien, porque Icardi tardó menos de una hora en eliminarla.

No es casual tanta insistencia de Icardi justo unas horas después de que Wanda subiera una foto a su Instagram llorando. "A veces lloro por cosas lindas... En mi segunda foto, hoy tempranito", escribió la conductora de "Masterchef". Y uno de los que le contestó fue L-Gante, que está de gira por Europa y hacía un par de meses que no tenía trato virtual con Wanda: "Llorar por cosas lindas es lindo, llorar por cosas feas es feo", le comentó el cantante, y ella le respondió con una frase que habría desatado el enojo de Icardi y sus posteos: "Tu llamadita a las 6 AM me hizo llorar", le puso ella.