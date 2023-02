Icardi celebró sus 10 años de amor con Wanda pero no cierran las cuentas con Maxi López

La novela turca que tiene como protagonistas estelares a Mauro Icardi y a Wanda Nara lanza nuevos capítulos todos los días. Esta vez el que lo hizo fue el delantero del Galatasaray, quien mientras su esposa trabaja en la Argentina grabando "Masterchef" le dedicó este martes un tierno mensaje en su cuenta de Instagram celebrando diez años de amor.

El tierno posteo no solo agrega un poco más de confusión a una pareja que hace cinco meses tiene idas y vueltas, sino que genera otra incógnita. Según Icardi, su relación con Wanda cumple 10 años, pero la mediática anunció su separación de Maxi López en noviembre del 2013 en medio de un escándalo y pocos días después comenzó su vínculo con Icardi. O Mauro no sabe sumar, o hay una fecha que no le cerraría a Maxi.

Mauro escribió en su Instagram un mensaje al que le sumó tres fotos con Wanda, y debajo puso la fecha en la que habría sacado esas imágenes: 2 de febrero de 2023. Así, dejaría en claro que durante el último viaje de su esposa a Turquía ellos estuvieron juntos, lo que desmentiría lo que una y otra vez dice públicamente Wanda, que asegura estar soltera ante los medios argentinos, aunque en una entrevista para la TV italiana dijo que siempre iba a ser familia con Mauro y dio a entender que él tenía miedo de perderla.

No sería casualidad que el posteo de Mauro llegue apenas unas horas después de que Wanda y L-Gante volvieran a cruzar mensajes en Instagram, despertando sospechas de que su relación podría tener una segunda oportunidad.

En su perfil de Instagram, Mauro compartió tres fotos donde se lo puede ver abrazado a la empresaria en una pileta. “Ella, mi mujer, mi único amor, mi reina en este reino de la vida, la madre de mis hijas”, comenzó.

“Te Amo. 10 años de amor en los cuales tuvimos que pasar millones de cosas hermosas, otras no tan buenas, luchar contra la envidia, la mala onda, los insultos, bajar a muchos ‘payasito/as’ que se quisieron subir a este tren que solo nosotros sabemos cuanto costó, cuánto entregamos de nosotros mismos para tener y ser lo que hoy en día somos. ¡Te amo, y te amaré toda mi vida mi reina hermosa!”, cerró arrobándola.

El posteo sumó en menos de una hora más de 20 mil comentarios y 500 mil Me Gusta, pero ninguna reacción de Wanda. Poco después, Mauro subió otras dos historias mostrándose con su esposa en la pileta de su edificio en Turquía, y otra con un mensaje hacia L-Gante y la prensa: "Listo es aquel que sabe hacerse el tonto... frente a un tonto que se cree inteligente". Y debajo escribió. "Cómo me gusta hacerme el tonto".

Luego, reposteó una historia del periodista Juan Etchegoyen quien al compartir el posteo de Icardi señaló: "Alguien en la sale que me explique qué película ve???". Y disparó: "Para ser periodista de chimentos estás muy mal informado. ¿O no viste la entrevista en la TV italiana. Estamos juntos, seguiremos juntos y vamos a estar juntos siempre. Y por la película que no estás viendo, en la foto hay dos personas, no creo que sea un montaje", le contestó.