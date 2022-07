El Municipio sumará seis nuevas zonas para multar a través de cámaras de seguridad

Ya son once los corredores donde se controlan infracciones desde el COM. Foto: 0223.

La Municipalidad de General Pueyredon informó que desde el lunes sumarán seis nuevas zonas para controlar infracciones de tránsito a través de las cámaras de seguridad, en un plan que inauguró a fines de 2021 con cinco corredores.

A través de un comunicado, el gobierno de Guillermo Montenegro indicó que los nuevos corredores comenzarán a controlarse en las siguientes zonas:

Alem desde Almafuerte hasta Roca.

Olavarría desde Roca hasta Gascón.

Alberti desde Av. Independencia hasta Güemes.

Córdoba desde Alte. Brown hasta 25 de Mayo.

H. Yrigoyen desde Alte. Brown hasta Av. Libertad.

Av. Edison entre Vértiz y Av. Juan B. Justo, en ambas manos.

Dichas cámaras, “están ubicadas estratégicamente en puntos donde se hace indispensable el monitoreo para mantener el control del tránsito”, remarcó la comuna. De esta forma, serán once los corredores donde se constatará la realización de infracciones de tránsito, contemplando los ya existentes en San Juan, Rivadavia, Güemes, 12 de Octubre y Av. Constitución.

Las infracciones que se analizan desde el COM corresponden a doble fila, girar a la izquierda en avenidas en esquinas no habilitadas, estacionar en lugares prohibidos y cruzar semáforos en rojo. “Desde que este sistema se implementó, ya se han labrado 10206 infracciones desde el COM”, puntualizó la administración municipal.

En tanto, se aguarda que en los próximos días la Municipalidad de detalles sobre la entrada en vigencia de nuevo sistema de fotomultas, por el cual inicialmente se pondrán en funcionamiento 50 dispositivos que controlarán principalmente el exceso de velocidad.