Ricky Martin rompió el silencio tras la denuncia de su sobrino: "Fui víctima de la mentira"

Ricky Martin vivió en las últimas una pesadilla luego de que su sobrino Dennis Yadiel Sánchez lo haya denunciado por presunta violencia doméstica. El mítico cantante logró retirar la denuncia y rompió el silenció en las redes sociales.



"Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira", expresó el cantante a través de un video publicado por su representante.



El artista fundamentó que su sobrino está atravesando problemas de salud mental y que posiblemente ese fue el origen de las acusaciones en su contra: “Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz”.

El cantante de "Livin' la Vida Loca" explicó que no había públicamente públicamente sobre el tema por recomendación de sus abogados a mantener silencio durante la investigación, sin embargo, decidió expresarse este jueves ya que su quedó fue archivado.



“No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue”, continuó.



Ricky Martin confesó que toda la situación le causó mucho daño, no solo porque las acusaciones surgieron dentro de su círculo familiar, sino porque perjudicó su matrimonio con Jwan Yose. Además, la acusación de Denis Yadiel Sánchez manchó su imagen pública.



"La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a todos mis familiares [...] Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice".



Para finalizar, el cantante agradeció a todos sus fans por el apoyo recibido en redes sociales: “Muchas gracias a mis fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor, mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive de la verdad. Mucho amor”