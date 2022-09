Ricky Martin fue denunciado nuevamente por agresión sexual

Ricky Martin fue nuevamente denunciado por su sobrino por una presunta agresión sexual. Jose Andreu Fuentes, abogado del cantante, salió en defensa del artista.



“Estas acusaciones son parte de un patrón de acoso contra el cantante y se dan en reacción al reclamo del artista para que se reivindique su nombre ante las falsas alegaciones en su contra”, expresó en un comunicado de prensa.



Dennis Yadiel Sánchez, sobrino de Ricky Martin, denunció a su tío por presunta agresión sexual el pasado viernes luego de que el músico lo demandara por extorsión. "Hay una denuncia que se puso ayer en horas de la tarde en el cuartel de Río Piedras por una víctima que es adulta", explicó el porta voz de la policía de Río Piedras, Edward Ramírez.



“Estas afirmaciones son tremendamente ofensivas y completamente falsas y desvinculadas de la realidad. Cuando esta persona hizo acusaciones similares anteriormente, su solicitud de orden de protección en contra del artista tuvo que ser retirada, sobre todo porque esta persona admitió bajo juramento que Ricky Martin nunca lo había agredido de ninguna forma”, continuó Fuentes.



Y agregó: “Este individuo tiene una agenda clara que es producto de una mente enferma que claramente necesita ayuda”.



A principios de julio de este año, Ricky Martin había recibido una denuncia por su sobrino por "violencia doméstica e incesto". Desde ese entonces, los abogados del autor de "La Mordidita" aseguraban que las denuncias eran completamente falsas, indicando que el denunciante presentaba problemas mentales.



Una vez archivada la causa, Ricky Martin rompió el silencio y aseguró haber sufrido ante las "mentiras" de su sobrino: "Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira"



"La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a todos mis familiares [...] Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice", cerró en ese entonces el cantante, que se mostró muy dolido ya que habían dañado su imagen pública.

El pasado jueves, Ricky Martin presentó una demanda por 20 millones contra Dennis Yadiel Sánchez por extorsión, asegurando que su sobrino continuaba hostigandolo mediante redes sociales. “Que se le ordene al demandado abstenerse inmediatamente de comunicarse con el demandante y su familia, ya sea personalmente, telefónicamente y/o mediante las redes sociales”, expresa la demanda.