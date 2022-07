La recreación de Los Beatles desde una terraza de Mar del Plata

Tarde de música en el microcentro marplatense con los acordes representativos de la legendaria banda Los Beatles a cargo de la agrupación Helter Skelter con un tributo muy especial en el marco de un día gris, con lloviznas y frío, que hizo recordar al último concierto de los británicos.

“Más Londres no se consigue” se escuchó decir antes que los músicos llamen la atención de los transeúntes en la zona de intersección de la diagonal Pueyrredon con las calles Belgrano y La Rioja.

Por el mal tiempo reinante se hizo referencia a lo que sucedió el 30 de enero de 1969 en Londres, durante el invierno en el que Los Beatles subieron a la terraza de su estudio para brindar el que sería su último concierto. El clima era un calco al de este sábado.

Helter Skelter es una banda marplatense integrada por Mauro González (en guitarras, teclados y voz), Matías González (en bajo, teclados y voz), Iván González (en guitarras, teclados y voz) y Nicolás Cozzoli (en batería, percusiones y voz).

A fin de emular aquel recordado show los músicos estuvieron acompañados por Axel Otarola en teclados, tal y como lo hizo Billy Preston en el recital del 69.

La agrupación Helter Skelter durante el show en el microcentro de Mar del Plata.

Fueron una decena de temas los que sonaron desde la azotea, entre ellos Don't Let me down, Let it be, Get Back y Twist and Shout. Pese al clima hubo cientos de transeúntes que le ganaron unos instantes a la lluvia y otra numeroso público que subió a la terraza del shopping.

El show gratuito se realizó como antesala al gran recital que darán este martes 26 de julio a las 21 en el teatro Colón (Yrigoyen 1665).