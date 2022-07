En una ráfaga, River rompió el partido y goleó a Aldosivi

Todo el esfuerzo, la concentración y el control que tuvo Aldosivi se fue por la borda en un ratito. La jerarquía individual y colectiva terminó siendo demasiado para el equipo de Leandro Somoza que sabía que no se podía permitir errores frente a River porque los iba a pagar caro. Y después de aguantar, animarse y sostener el marcador cerrado hasta mitad del complemento, los cambios de Gallardo marcaron la diferencia, Miguel Borja entró y participó de la ráfaga letal de tres goles en 5' para que el "millonario" se imponga 3 a 0 por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol en el José María Minella.

El equipo que dispuso Somoza, con el regreso de Cauteruccio, y un invitado muy especial en la foto. (Foto: Diego Berrutti)

Salvó en el final de la etapa, cuando Aldosivi no encontró el pase a favor de sus delantero y River empujó y llegó con mucha gente, en el resto del primer tiempo fue muy bueno lo del equipo de Somoza, muy concentrado, cortando los circuito del conjunto de Gallardo y animándose con varios pases y llegando con mucha gente. La presencia de Cauteruccio le dio otra impronta al ataque marplatense. El doble "9" con Silva incomodó a la defensa visitante que se mostró con algunas dudas desde el comienzo. River no encontraba su juego y, por eso, intentó con remates de media distancia de Palavecino y Zuculini que no tuvieron dirección.

Lo más claro en esa mitad de la primera parte, llegó con un doble despeje fallido de Martínez y Mammana que le quedó a Silva que definió de media vuelta y e encontró con una gran respuesta de Armani con la pierna izquierda estirada. El "millonario" trataba de inclinar la cancha, pero de la única manera que inquietó fue con centros bajos de Simón que cruzaron el área pero nunca encontraron a Lucas Beltrán. El resto, fue remates lejanos de Palavecino y Barco, en dos oportunidades, que siempre encontraron buenas intervenciones de Devecchi. Pero otra vez la más clara fue para el "tiburón", que no se fue al descanso en ventaja porque a Cauteruccio le cayó muy alto un rechazo de Martínez y le erró a la pelota. La visita avisó con una pelota parada, el cabezazo de Mammana y Silva, como pudo, la mandó al córner.

Silva tuvo la más clara de Aldosivi en el primer tiempo, sacó una buena mediavuelta y respondió Armani.

El arranque del complemento siguió por los mismos carriles, Aldosivi muy metido y dispuesto a aprovechar sus oportunidades. Tomás Martínez remató alto desde afuera y Cauteruccio quedó adelantado luego de una buena jugada colectiva. Pero River se adueñó del partido, inclinó la cancha y el gol estaba al caer. Porque en 15' terminó de convertir en figura a Devecchi que era el único responsable de mantener el arco en cero. Los cambios le dieron resultado a Gallardo, De La Cruz, Solari y Borja impusieron su jerarquía rápidamente. El colombiano probó al arquero desde afuera, De La Cruz volvió a exigir a Devecchi con un remate lejano, Solari metió un centro envenenado que el exSan Lorenzo alcanzó a desviar con los pies y luego otro envío desde la derecha que se cerró y encontró el manotazo salvador para mandar al córner.

Todo el esfuerzo de Aldosivi se desmoronó en un ratito. A los 25', Borja se la bajó de pecho a Palavecino, Lecanda no pudo rechazar y el exPlatense metió el puntazo bajo que se clavó contra la base del caño izquierdo, terminó con la imbatibilidad de Devecchi y rompió definitivamente el juego. Porque el local nunca se repuso de eso y cinco minutos más tarde ya perdía sin atenuantes por 3 a 0. Porque dos minutos después, Solari buscó a Borja en velocidad, el colombiano sacó a pasear a Valentini con un doble enganche y se la dio a Beltrán para que empujara con el arco libre. Después de la revisión del VAR, por la posición del "9", Echevarría convalidó el gol y 10 segundos después, tuvo que sacar otra vez del medio. Presionó Beltrán en la salida, Borja quedó mano a mano con Devecchi y definió al caño izquierdo para convertir su primer gol con la banda roja.

Se terminó el partido. El tramo final estuvo demás, Aldosivi fue por el del honor pero ni eso le salió, más allá de que tuvo opciones para descontar. River ya había hecho su trabajo y el objetivo estaba cumplido. Dura derrota del "tiburón" que sabía que era uno de los partidos "perdibles", pero vio caer por la borda un esfuerzo muy grande en un puñado de minutos y sigue hundido en zona de descenso.

Síntesis

Aldosivi (0): 25-José Devecchi; 4-Rufino Lucero, 6-Tomás Lecanda, 43-Santiago Laquidain, 13-Nicolás Valentini y 3-Ian Escobar; 11-Bautista Kociubinski, 33-Leandro Maciel y 5-Tomás Martínez; 9-Santiago Silva y 7-Martín Cauteruccio. DT: Leandro Somoza.

Cambios: ST 16' 17-Marcelo Meli por Martínez, 25' 77-Juan Cuesta Baena por Cauteruccio .

River (3): 1-Franco Armani; 20-Milton Casco, 23-Emanuel Mammana, 6-Héctor Martínez y 29-Elías Gómez; 27-Rodrigo Aliendro, 5-Bruno Zuculini y 8-Agustín Palavecino; 31-Santiago Simón, 18-Lucas Beltrán y 21-Ezequiel Barco. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios: ST 16' 11-Nicolás De La Cruz, 16-Pablo Solari y 9-Miguel Borja por Barco, Simón y Aliendro, y 33' 24-Enzo Pérez y 10-Juan Fernando Quintero por Zuculini y Palavecino..

Goles: ST 25' Palavecino (R), 28' Beltrán (R) y 30' Borja (R).

Incidencias: No hubo.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: José María Minella.