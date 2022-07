La primera lista de Forestello en Alvarado, con dos bajas de peso

Comenzó una nueva etapa en Alvarado, hubo poco tiempo de trabajo, pero Rubén Darío Forestello llegó con todo en la cabeza, miró mucho de lo anterior, conoce virtudes y defectos y armará el equipo en base a eso, más allá de no haber tenido las prácticas suficientes para verlos personalmente. Y tiene una misión difícil porque, en su primer partido, no contará con la habitual zaga central titular. Como contrapartida, recupera al único volante central natural que tiene sano, Ariel Cháves, y podría meterse entre los once para el choque del miércoles a las 15 ante Temperley.

La lista en nombres no se modifica demasiado, pero además de Cháves vuelve a estar en consideración Facundo Pons, después de dos partidos afuera por un problema familiar. Así como el "5" es una fija para estar desde el arranque, el "9" seguramente espere su chance en el banco de relevos. Donde cambiará obligado es en la defensa. Franco Ledesma llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir con una fecha de suspensión, mientras que Alan Robledo sufrió un traumatismo (tuvo que salir contra Flandria). Por eso, Juan Francisco Mattia volverá a la titularidad y su compañero será Agustín Irazoque, el comodín de la defensa, que dejará libre el lateral izquierdo. Entre Fabián Sánchez y Nahuel Menéndez, estará el que se quede con esa posición.

De mitad de cancha hacia arriba, la única modificación sería el ingreso de Ariel Cháves para darle el equilibrio y orden que el equipo no tuvo contra Flandria por la falta de un volante central natural. El exSan Martín de Tucumán podría ingresar por Malagueño y ser la pareja de Gonzalo Lamardo en el eje, dándole más libertad al exBoca para que se suelte.

De esta manera, un posible once podría estar compuesto por: Pedro Fernández; Brian Mieres, Mattia, Irazoque y Sánchez o Menéndez; Cháves y Lamardo; Marcos Astina, Matías Rodríguez y Nazareno Solís; Jorge Luis Ramos. Además viajaron Damián Tello, Rodrigo Sequeira, Franco Malagueño, Santiago González, Leandro Vella, Victorio Ramis, Mauro Valiente y Facundo Pons.